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Türk mühendislerince geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.
Türk mühendislerince geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüs tanıtımına katıldı.

Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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