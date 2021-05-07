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Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma

Libya'nın en büyük iş dünyası STK'sı Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde 29-31 Mayıs'ta Trablus'ta düzenlenecek Turkish Expo Construction isimli fuara Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik şirketi katılacak.
Türk müteahhitlerden Libya'ya çıkarma

Türkiye'nin önde gelen yaklaşık 50 müteahhitlik şirketi, Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde 29-31 Mayıs'ta düzenlenecek Turkish Expo Construction isimli fuara katılarak Libya'nın yeniden inşa sürecindeki projelerden en büyük payı almak için girişimlerde bulunacak.

ICF Fuarcılık tarafından, Libya'nın en büyük iş dünyası sivil toplum kuruluşu Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği ev sahipliğinde, Trablus Radison Blue Hotel'de Turkish Expo Construction ismiyle fuar düzenlenecek.

Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşasında en büyük pay alması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Libyalı Arkan şirketi iş birliğinde 29-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek fuara, Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının da aralarında olduğu 50 civarında şirket katılacak.

Başta Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve bazı bakanlar olmak üzere, Libyalı üst düzey siyasetçi, bürokrat, iş insanı ve yatırımcının katılacağı fuarda, çeşitli zirveler ve B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar Libya'da 29 milyar dolarlık müteahhitlik işleri üstlenen Türk şirketler, 10 yıldır süren, bütün yatırımların durduğu, altyapı projelerinin kesintiye uğradığı süreç sonrası Libya'da hayata geçirilecek 10 milyarlarca dolarlık projelerden en büyük payı almak istiyor.

"Başbakan Dibeybe'nin çağrısı Türk şirketleri heyecanlandırdı"
ICF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesinden 14 bakanla 7-8 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu kapsamda Türk iş insanları ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Dibeybe'nin bu toplantıda, "Türk iş adamlarını yeniden Libya'da görmek istiyoruz" dediğini anımsatan Akpınar, "Bizzat Libya Başbakanı Dibeybe tarafından yapılan bu çağrı Türk müteahhitleri de heyecanlandırdı. Müteahhitlerimizin aslında yurt dışında en çok tanıdığı ülkeler arasında Libya ilk sıralarda geliyor. Yeniden inşa sürecinde şirketlerimiz en büyük payı almak istiyor." diye konuştu.

Akpınar, Türkiye ile Libya'nın birbirleri için her zaman "dost ve kardeş ülke" tabirini kullandığını kaydederek, "Aslında ticari meselelerden önce kardeşlik hukuku hakim. Bu nedenle başta Almanya, İtalya ve Fransa olmak üzere çok sayıda ülke Libya'yı ziyaret etmesine ve iş birliği konusunda istekli olmasına rağmen Libya'nın önceliği Türkiye'de." açıklamasında bulundu.

Libya'da siyasi ve ekonomik ortam düzelmeye başladıktan sonra ikili ticaret hacminin her geçen gün arttığını dile getiren Akpınar, Libyalı Arkan şirketiyle ortak düzenleyecekleri fuarın bu artışa ciddi katkı sunacağını bildirdi.

Akpınar, "Geçici hükümet kurulduktan sonra gelen siyasi istikrarla birlikte çok yoğun altyapı ve üst yapı projeleri ihtiyacı doğdu. Şirketlerimiz, 10 yıldır süren, bütün yatırımların durduğu, altyapı projelerinin kesintiye uğradığı karışıklık sonrası Libya'da hayata geçirilecek 10 milyarlarca dolarlık projelerden en büyük payı almak istiyor." şeklinde konuştu.

"Son 7 yılın en büyük fuarını ise haziran sonunda yapacağız"
ICF Yönetim Kurulu Başkanı Akpınar, Türkiye-Libya özel organizasyonu şeklinde geçecek Turkish Expo Construction etkinliğinin ardından çalışmalara ara vermeyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28 Haziran-1 Temmuz'da Al Dawlia ortaklığında Libya Construction ismiyle gerçekleştireceğimiz ikinci fuarda Türk inşaat malzemesi üreticileri Libya'da görücüye çıkacak. Bu fuar, son 7 yılda yapılacak ilk büyük çaplı organizasyon olacak. Şu anda bile katılan şirket sayısı salgına rağmen 150'den fazla. 10 bin metrekareden fazla bir alanda 200'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşecek. 20 binin üstünde ziyaretçi bekliyoruz. Nitekim Libya'nın en büyük firmaları, Türkiye, İtalya ve Tunus başta olmak üzere uluslararası büyük markaların distribütörleri de bu fuarda olacak. Bu organizasyonlarda, Türk firmalarının ciddi anlamda verim alacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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