Türk müteahhitlere 'Gine'ye yatırım yapın' çağrısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Müteahhitlerimiz Gine'de bugüne kadar 152,6 milyon dolar değerinde 10 proje yapmış. 127 ülkede 404 milyar dolar değerinde proje yapan Türk müteahhitler için Gine'deki rakamlar son derece yetersiz" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Gine'nin Türk müteahhitlere önemli fırsatlar sunduğunu ancak bu ülkede üstlenilen proje sayısının yeterli olmadığını belirterek, "İş insanlarımız, Gine'nin sunduğu fırsatları iki ülke halkının faydasına olacak şekilde değerlendirmeli." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen "Türkiye-Gine Interconnected Business" webinar toplantısı, dijital ortamda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, pandemi nedeniyle küresel ticarette yaşanabilecek daralmalara değinerek, bu sıkıntıların global iş birlikleriyle atlatılabileceğini söyledi.

Türkiye olarak en başından beri "salgının, ticareti zorlaştırmak ya da kısıtlama için bir bahane olmaması" gerektiğine inandıklarını ifade eden Batur, pandeminin başlangıcından itibaren ticareti etkileyen tüm cephelerde bütün tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Batur, bu süreçte aldıkları önlemlere değinirken, hayata geçirdikleri uygulamaların ticareti ciddi anlamda kolaylaştırdığını vurguladı.

Gine ekonomisinin son dönemde memnuniyet verici gelişmeler kaydettiğini ifade eden Batur, son 3 yılda yüzde 7'yi aşan büyüme rakamının salgından sonra daha da yukarılara gideceğine inandıklarını söyledi.

Batur, "Büyüme sürecinde Türkiye olarak Gine'nin yanında olacağız. Gine'yi dost ve kardeş ülke görüyoruz. Cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluk da bunun önemli bir göstergesi." diye konuştu.

- "Gine'ye ihracatta ön plana çıkacak ürünler belirledik"

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 142 milyar liraya ulaştığını belirterek, Gine tarafında rakamın düşük olduğunu, zaman zaman Türkiye'nin altın ithalatıyla birlikte rakamın yukarılara çıkabildiğini söyledi.

Bu rakamın dengeli bir şekilde yukarı doğru artırılması gerektiğini aktaran Batur, iki ülke arasında ticaretin artırılmasına ilişkin bazı ürünlerin ön plana çıkabileceğini bildirdi.

Batur, "Gine için yaptığımız çalışmada ilaç, su taşıtları, ayakkabı, dizel ve yarı dizel motorlu taşıtlar, demir-çelikten inşaat aksamı, çimento, salça, kanatlı eti ve şekerli ve çikolatalı mamuller gibi ürünler ön plana çıkıyor. Bu ürünler konusunda Gine'nin ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap verebiliriz." dedi.

Gine'nin üyesi olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile Türkiye arasında yapılacak bir ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşmasının sağlayacağı katkılara işaret eden Batur, bu anlaşmanın müzakerelerinin başlatılması için Gineli bakanların desteğini beklediklerini söyledi.

- Türk müteahhitlere yatırım çağrısı

Gonca Yılmaz Batur, Gine'nin, sahip olduğu kaynaklar anlamında ciddi fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türk yatırımcıların da burada faaliyetlerini artırmasının değerli olacağını görüyorum." dedi.

Gine'de Türk müteahhitler için çok önemli fırsatlar bulunduğuna işaret eden Batur, "Müteahhitlerimiz Gine'de bugüne kadar 152,6 milyon dolar değerinde 10 proje yapmış. 127 ülkede 404 milyar dolar değerinde proje yapan Türk müteahhitler için Gine'deki rakamlar son derece yetersiz. İş insanlarımız Gine'nin sunduğu fırsatları iki ülke halkının faydasına olacak şekilde değerlendirmeli." şeklinde konuştu.

- "Gine, Türkiye ile ilişkilerine çok bağlı"

Gine Yatırımlar ve Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bakanı Gabriel Curtis de ikili ilişkileri geliştirmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Bugün düzenlenen forumun karşılıklı olarak ekonomik ilişkileri güçlendirme noktasına büyük faydası olacağını dile getiren Curtis, bu tür faaliyetlerin düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Curtis, 2010'dan beri iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çabalar sayesinde ticaret hacminin artarak 10 milyon dolardan 200 milyon dolarlara doğru gittiğini, ülkeler arasında 9 farklı anlaşma imzalandığını, İstanbul bağlantılı uçuşların başlatıldığını anlattı.

Türkiye'de Gineli 950 öğrencinin bulunduğunu aktaran Curtis, eğitim alanında bu öğrencilere sağlanan burs için teşekkür etti.

Gine'nin ikili ilişkilere çok bağlı olduğunu ifade eden Curtis, "Gine'deki bütün kurumlar karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik fayda sağlanması için gereken tüm çabayı sarf edecektir." dedi.

Özel sektör, sağlık, altyapı ve benzeri alanda yapısal değişimi sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Curtis, "Özel sektörün güçlenmesi için gerekli reformları yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Kalkınmayı sağlayacak yapısal reformları sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Hedef ülkelerden biri de Türkiye"

Gabriel Curtis, Gineli firmaların yüksek ekonomik iş birliği sağlaması için bazı çalışmalar yaptıklarını, hedef ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu, bu ülkeden yatırım çekmek istediklerini söyledi.

Kamu-özel ortaklığı (PPP) projelerini desteklediklerini ifade eden Curtis, "Kaliteli altyapı eksikliğimiz sürüyor. Türkiye ile bu alanda çok güzel iş birlikleri geliştirildi ancak bu iş birliğinin farklı sektörlerle birlikte daha ileriye gitmesi gerekiyor." dedi.

Curtis, küresel salgına rağmen düzenlenen bu forumun iki ülke ve özel sektörler adına farklı iş birliği perspektifleri açabileceğini belirterek, etkinliğin somut projelerle sonuçlandırılabileceğini ve yeni iş birliği yolları keşfedilebileceğini kaydetti.

- "Gine'de çok büyük tarım potansiyeli mevcut"

DEİK Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Volkan Kazova ise Gine'nin tarımda büyük potansiyeli bulunduğuna işaret ederek, ülkenin yüzde 65'inin tarıma elverişli olduğunu ve bu alanların büyük kısmının ekilmediğini anlattı.

Gine'nin ECOWAS üyesi olduğunu anımsatan Kazova, "Türk yatırımcılar buradan ECOWAS'taki diğer pazarlara girebilir." dedi.

Kazova, iki ülke cumhurbaşkanının çok yakın ilişkileri bulunmasının bir avantaj olduğunu vurgulayarak, 2023'te 500 milyon dolarlık ikili ticaret hacmi hedeflediklerini, kazan-kazan politikasıyla bu hedef için çalışacaklarını söyledi.