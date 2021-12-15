Türk mutfağı tehlikede

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği Başkanı Serkan Dursun, aşçılara sahip çıkılmadığını, meslekteki kopuşların iyice arttığını, bu nedenle Türk mutfağının geleceğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Dursun, “Şu an bırakın kalifiye bir ustayı, çalışacak personel dahi bulamaz durumdayız. Maaş ve çalışma şartlarından dolayı aşçılar artık bu sektörde çalışmak istemiyor.

Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Birliği (TAPB) Başkanı Serkan Dursun, pandeminin aşçı ve pastacıları da olumsuz etkilediğini belirterek, çalışanlara ve mesleğe sahip çıkılması çağrısında bulundu.

AŞÇILAR MADDİ VE MANEVİ YIPRANDI

Pandemi sürecinde aşçılık camiasının çok büyük badireler atlattığını belirten Dursun, “Virüsün yayılmasını engellemek için yapılan kısıtlamalar zamanında, en büyük yaraları alan bizlerin bulunduğu sektörde birçok işletme kapandı, meslektaşlarımız işinden oldu. Kısıtlamalar sonrasında ise meslektaşlarımız işlerine dönemediler, dönmek istemediler ve sektör dışında kaldılar. Maddi zorlukların yanında yıllarca emek verip alın teri döktükleri zanaatlarından da oldular. Manevi olarak da çok fazla yıprandılar” dedi.

AŞÇILIĞI BIRAKIP FARKLI MESLEKLERE YÖNELİŞ VAR

Aşçıların düşük maaş ve yoğun çalışma şartlarından dolayı meslek değiştirdiği bilgisini veren Dursun, “Şu an bırakın kalifiye bir ustayı, çalışacak personel dahi bulamaz durumdayız. Sektördeki meslektaşlarımız, farklı arayışlara yöneldi. Büyük terk edişler var. Maaş ve çalışma şartlarından dolayı aşçılar artık bu sektörde çalışmak istemiyor. Daha staj döneminde işi bırakanlar oluyor” diye konuştu.

MAAŞLARA ZAM İSTEDİLER

Dursun, aşçılara hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini kaydederek maaş beklentileriyle ilgili şunları söyledi: “Mesleğin hem bugün hem de yarın gelecek kuşaklar tarafından sürdürülebilmesi; ancak mesleğe verilen değer, çalışanların ücretlerinin ve haklarının iyileştirilmesi ve düzeltilmesi ile olacaktır. Birlik olarak biz tüm sektör çalışanlarına ve işletme sahiplerine söylüyoruz. Bugün turizm sektöründe otellerde ve restaurant gruplarında çalışan mutfak şefinin maaşı minimum en alt seviyede net 13000 TL, mutfak şefi yardımcısının maaşı 9000 TL, kısım şefinin maaşı 7500 TL, ustanın maaşı (Kalfa) 6000 TL, çırağın maaşı 4750 TL, bulaşıkçının maaşı 4500 TL olmalıdır.” Dursun, mevcut maaşlarla aşçıların geçinemediğini vurguladı.

MESLEĞE SAHİP ÇIKILMALI

Mesleğin değer kazanması için maaşların artmasının elzem olduğunu belirten Dursun, “Bu belirtilen rakamlar alt taban rakamlar olmalıdır. Bunun üzerine kişinin mesleki ve kişisel gelişimi, işletmenin tercihine göre yukarı rakamlar olmalıdır. Ancak asla ve asla bu rakamlar altında bu belirtilen pozisyonda, görevlerde aşçı ve pastacı çalıştırılmamalıdır. Bizim yaptığımız iş yoldan çevirip ya da ‘sen gel bu işi yap’ diyebileceğiniz bir meslek değildir. Türkiye gastronomisine, yeme içme kültürüne sahip çıkmak istiyorsa, bu konuda öncelikle maddi manevi imkansızlıklar yüzünden sektörü terk eden, şu an terk etmeye yüz tutmuş tüm meslek zanaatkarların hakkını savunarak sahip çıkarak olabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRK YEMEKLERİNİ YAPACAK AŞÇI KALMAYACAK

Dursun, aşçılara sahip çıkılmadığı, meslekteki kopuşların artmasının engellenmediği takdirde Türk mutfağının tehlike altında olduğunu söyledi. Dursun, “Tüm otel ve restaurant işletmecileri şunu bilsinler ki; bugün vermediğiniz maaşları yarın sektörde sayılı kişiler çok daha fazlasını vermek zorunda kalacaksınız” dedi.

“TÜRK MUTFAĞINI KORUMA KANUNU” ÖNERİSİ

TAPB Yönetim Kurulu Üyesi Şef Uğur Gömeç ise sektördeki sorunlara dikkat çekti. Gömeç, Türk mutfağını korumak ve geliştirmek için TBMM’de bu konuyla ilgili bir kanun çıkarılmasını talep etti. Gömeç, Türk mutfağındaki yemeklerin hangi şehirde olursa olsun aynı standartta yapılmasına özen gösterilmesini ve bunun denetlenmesini istedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA