Türk mutfağının lezzeti Asya'ya taşındı

Hong Kong'da Mega Show tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan yaklaşık 26 bin kişinin ziyaret ettiği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları da yoğun ilgi gösterdi.

EVSİD'den yapılan açıklamaya göre, Uzakdoğu'nun en büyük fuar serilerini gerçekleştiren Mega Show'un Hong Kong'da düzenlediği Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı'na Türk firmaları çıkarma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EVSİD Başkan Vekili Talha Özger, fuara planları hazır ve satın almalarını yapacak olan ciddi alıcıların geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Burada sene boyunca görüşmüş olduğumuz müşterilerimizle buluşma imkanı buluyoruz. Onların hepsini Türkiye’ye getirmek her zaman için mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu tarz fuarlarla bir araya gelmek daha faydalı oluyor. Aynı zamanda yeni çıkarttığımız ürünleri de sergileme fırsatı buluyoruz. Fuar sadece Asya bölgesine değil tüm bölgeye hitap ediyor. Katılımcı firmalar Arnavutluk'tan Arjantin'e kadar yeni müşterilerle buluşup sipariş almakta."

Fuarın ihracata katkısı konusunda net bir şey söyleyemeyeceklerini çünkü ihracatın uzun soluklu bir süreç olduğunu kaydeden Özger, "Her sene katılımın artması burada dünya pazarlarına yayılma anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Normalde fuarlarda 50’ye 1 oran olur ve bu da 50 firmayla görüşürseniz 1 tanesinden satış çıkar demek oluyor. Buradaki oran ise daha yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ziyaretçi sayımız arttı"

Mega Show’un organizatör firması Comasia Limited'in kurucu direktörlerinden Peter Cheung da fuara 33 ülkeden katılım olduğunu belirterek şunlara dikkati çekti:

"Bu sene yurt dışından ziyaretçi getirmeye yönelik çalışmalarımızı artırdık. Normalde zaten yurtdışından satın alma ofisleri, satın alıcıları, zincir mağazaları ve ithalatçıları davet ediyorduk. Fakat buna ayırdığımız bütçeyi arttırdık. Gelecek alıcılara ücretsiz uçak, transfer ve otel hizmeti verdik. Hem offline hem online tanıtımların bütçesini artırdık. Fuardan önce 18 bin katılımcı fuara kayıt yaptırdı. Bu çok ciddi bir sayıdır.

Aslında Mega Show, Ambiente ve diğer fuarlarla kıyaslandığı zaman ziyaretçi veya katılımcı açısından Asya’nın en önemli fuarlarından birisi olarak öne çıkıyor. Hong Kong fuarları Avrupa’da olduğu gibi firmanın kurumsal imajına destek veren değil biraz daha satışa yönelik ve daha sonuç odaklı fuarlardır. Katılanlar daha kolay bir sürede sipariş alabiliyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de buraya gelenlerin siparişodaklı olarak gelmesi."