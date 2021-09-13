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Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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