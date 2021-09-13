Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
13 Eylül 2021 Pazartesi 14:41
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile takım arkadaşı milli okçu Yasemin Ecem Anagöz gibi geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
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