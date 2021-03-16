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Türk oyuncak sektörünün dünyada rekabetçiliği artıyor

Türkiye Oyuncak Kooperatifi Başkanı Mıcık, Türk oyuncak sektörünün gelecek vadeden bir sektör olduğunu belirterek, "Ülkemiz, uluslararası arenada oyuncak üretimi konusunda rekabetçi bir potansiyeli yakalamıştır." dedi.
Türk oyuncak sektörünün dünyada rekabetçiliği artıyor

Türkiye Oyuncak Kooperatifi (TOY-KOOP) Başkanı Ender Mıcık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurlarda yaşanan artış ve ithal oyuncağa gelen vergilerin oyuncakta ithalatı düşürdüğünü, bu durumun iç piyasada üretim potansiyelini artırdığını söyledi.

Oyuncak sektörünün Türkiye'de henüz emekleme döneminde olduğunu belirten Mıcık, "Gelecek vadeden bir sektör. Ülkemizin konumu ve TL'nin değer kaybı ile ülkemiz, uluslararası arenada oyuncak üretimi konusunda rekabetçi bir potansiyeli yakalamıştır." dedi.

Yeni ürünler ve çeşitliliğin artması ile yerli oyuncak üretiminin 2-3 katına çıktığını aktaran Mıcık, ihracatta ve iç tüketimde yükseliş trendinin devam ettiğini bildirdi.

"Ham madde ihracatından vergi alınırsa belki üreticiler iç piyasaya yönelir"
Ender Mıcık, yerli oyuncak üreticilerinin karşılaştığı sorunlardan bir tanesinin ham madde fiyatlarındaki artış olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yerli oyuncak üreticilerinin kullandığı, plastik, kağıt, koli kutudan oluşan ham madde fiyatlarındaki artış dolar bazında 2 katını geçmektedir. Bu da ürünlerin fiyatlarını yükselterek pazarda adet bazında satışları düşürmektedir. Yurt dışına kağıt ve plastik ham madde ihracatından vergi alınırsa belki üreticiler iç piyasaya yönelir ve fiyatlar gerileyebilir."

Yerli üretilen oyuncakların piyasadaki talebin yüzde 30-40'ını karşıladığını ifade eden Mıcık, "İstihdam sağlayarak hem işsizlik çözümüne bir nebze yardımcı oluyor ve dövizi ülkemizde bırakıyor, ithalat pazarından imalat olarak pay alıyoruz." dedi.

"Salgın döneminde internet üzerinden oyuncak satışları patlama yaptı"
TOY-KOOP Başkanı Mıcık, son dönemlerde oyuncak imalatının ithalata göre çok ciddi şekilde arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracat ürünlerimiz, daha çok katma değeri düşük plastiğe dayalı ürünlerden oluşuyor. Katma değerli ürünler, pilli ve elektronik ürünler. Bunları ithal etmemiz gerekiyor. İthalatında zorluk çekiyoruz. Çok gri noktalar var. Her mal gelişinde farklı yorumlara maruz kalıyoruz. Getirdiğimiz aksam ve yedek parçalarda oyuncaktan alınan vergi oranında vergi alınıyor. Bu da katma değerli malların iç piyasada satışının artmasına karşın aksam ve yedek parça maliyetlerinden dolayı ihracatta rekabetçi fiyatları yakalayamıyoruz. Üreticilerimiz, Çin ile rekabet edebilecek güçte bir destek görürse cari açığın yüzde 20'sini oyuncak üreticileri tek başına sağlar."

Salgın döneminde çocukların sokağa çıkma yasağından dolayı ailelerin evde oyalamak için çocuklarına oyuncak aldığını, bu nedenle oyuncak satışlarının internet üzerinden patlama yaptığını aktaran Mıcık, oyuncağın çocuğun gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

Mıcık, oyuncağın, salgın döneminde vergi indirimlerinden yararlanan sektörler arasına dahil edilmediğini belirterek, ham madde fiyatlarındaki artışla birlikte oyuncak fiyatlarında yaşanan yükselişin aile bütçelerini etkilediğini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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