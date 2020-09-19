  • BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete tebliğ edilecek ve bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, milli güvenlik ve milli menfaatlerle ilgili olan kararlar hak sahibi şirkete memur vasıtası ile tebliğ edilecek. Bu şekilde tebliğ edilen kararların yürürlük tarihi, kararda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat tarihi olacak. Bu nitelikteki petrol hakkı ile ilgili kararlar hak sahibine tahsis edilen alanda faaliyete başlanılmadan önce Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Petrol hakkı sahibi şirketlerin müştereken sahip olduğu ruhsatlarda, hak sahiplerinin aralarında yaptıkları anlaşmaya bağlı olarak devlet hissesi, ortaklardan biri tarafından beyan edilebilecek.

Yapılan değişiklikle, daha önce veriliş tarihinden itibaren altmış gün geçerli olan Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından verilen ithal, ihraç ve devir izinleri, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Ayrıca, petrol hakkı sahibinin, özellikle sondaj kulesi ve sismik ekip ve malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldığını düzenli olarak, her ayın on beşine kadar MAPEG'e bildirme zorunluluğu kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, petrol hakkı sahibi, söz konusu malzemelerini, nerede ve ne amaçla kullanıldıklarını MAPEG'in talebi halinde on beş gün içinde bildirecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma, yaylacılara yaylalarda erzak bırakmamaları uyarısını yaptı19 Eylül 2020 Cumartesi 10:25
  • Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik19 Eylül 2020 Cumartesi 10:24
  • Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'ye açık mesaj gönderdi19 Eylül 2020 Cumartesi 10:22
  • Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1247, Brezilya'da 858, Meksika'da 624 kişi öldü19 Eylül 2020 Cumartesi 10:19
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Eylül 2020 Cumartesi 10:18
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor19 Eylül 2020 Cumartesi 10:18
  • Bakan Soylu: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir19 Eylül 2020 Cumartesi 10:17
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya'daki yangın kontrol altına alındı19 Eylül 2020 Cumartesi 09:28
  • Adalet Bakanı Gül: Yunan makamları hukukun gereğini acilen yapmalı19 Eylül 2020 Cumartesi 09:28
  • Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı19 Eylül 2020 Cumartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti