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Türk pilotlarının F-35 eğitimi durduruldu

Pentagon, Türk pilotlara ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde verilen F-35 eğitiminin sonlandırıldığını açıkladı.
Türk pilotlarının F-35 eğitimi durduruldu

Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitiminin sonlandırıldığını açıkladı. Reuters'a konuşan Andrews Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi.

Pentagon Sözcüsü "Türk politikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35 programına katılımlarını düşürmek için müttefikimiz Türkiye'yle yakın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor.

Geçen hafta Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Ankara'nın Rusya'dan almak üzere anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atmadığı, bunun üzerine ABD'nin de yeni pilot eğitimlerini durdurmaya gideceği ifade edilmişti.

Washington yönetimi, S-400'ler ile F-35 yeni nesil savaş uçaklarını birbirine rakip askeri sistemler olarak kabul ediyor ve bir ülkenin bu iki teçhizata birden sahip olmasının F-35 programını riske atacağını savunuyor.

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