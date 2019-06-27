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Türk Profesör yaptı, bilim dünyası ayakta alkışladı

Estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, vücuttaki yağlardan kök hücre elde etmeyi başardı.
Türk Profesör yaptı, bilim dünyası ayakta alkışladı

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, insan vücudundaki yağlardan enzim kullanmadan kök hücre elde ederek, bazı hastalıkların tedavisi ve estetikte yeni bir kapı araladı.  

Tokyo Üniversitesi’nde konuk olarak ders veren ve geliştirdiği meme küçültme operasyonu ile tıp literatürüne geçen Copcu, son 3 yıldır Koreli teknoloji araştırma geliştirme şirketiyle üzerinde çalıştığı ‘Adinizer’ kök hücre tedavisi yöntemi ve cihazı için uluslararası patent aldı. Fransa’nın başkenti Paris’teki bir kök hücre değerlendirme laboratuvarıyla İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından ayrı ayrı araştırmalarda da ‘Adinizer’ adıyla patent alan çalışmada canlı kök hücreelde etme oranının yüzde 96 olduğu bilimsel olarak tespit edildi. Copcu’nun geliştirdiği ve enzim kullanmadan insan vücudundaki yağlardan kök hücre elde edilmesini sağlayan 100 mikronluk 450 bıçağın bulunduğu küçük cihazın yer aldığı kit, dünyada yaklaşık 200 dolara satışa sunuldu.  

Nobel ödüllerini toplayan kök hücre tedavisinin son yıllarda popüler hale geldiğini belirten Copcu, “Kendini tamir etme yeteneğine sahip olan bu hücrelere kök hücre diyoruz ve yapılan çalışmalar gösterdi ki asıl kök hücre yağ dokularının içinde. Yağ dokularının içindeki kök hücre hem daha fazla hem daha kaliteli. Bu hücreler elde edildiklerinde vücutta tamir ve gençleştirme sağlıyor. Herhangi bir hastalığın tamirinde ya da vücuttaki yıpranmışlığı ortadan kaldırmada kullanılabiliyor” dedi. Copcu, çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi: “Kök hücre elde etmek için daha önce enzim dediğimiz yabancı bir madde kullanılıyordu. Enzimle yağ hücrelerinin ayrılarak vücuda uygulanması sağlanıyordu. Ancak bu yabancı maddenin kullanımı dünyada yasaklandı. Biz şunu yaptık, özel bir bıçak sayesinde enzimsiz çok yüksek oranda ve canlı kök hücre elde ettik. Bu kök hücreleri de yabancı bir madde kullanmadan istediğimiz yere uygulayabildik.” 

“Adinizer” ile kullanılacak yağ dokusu boyutunun da belirlenebildiğine işaret eden Copcu, bu sayede birçok komplikasyon ve kötü görüntünün de önüne geçebildiklerini aktardı. Copcu, geliştirdikleri yöntem ile radyoterapi yanığı, iktidarsızlık, diz ve eklem hastalıklarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

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