Türk Reasürans AŞ, 2. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomi Programı kapsamında "ekonomik dengelenme" ve "sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme" hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamaktır.

Türk Reasürans AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, sigortacılık sektörünün alanlarında uzman profesyonellerinden oluşan değerli bir ekiplerinin olduğunu belirterek, hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışları sayesinde, vizyonları ve misyonları doğrultusunda başarılarla geçen 2 yılı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Küresel belirsizlikler döneminde, yerelden globale güvence ve değer sunduklarını aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Türk sigortacılık sektörüne her alanda değer katarken, uluslararası programlara reasürans ihraç ettiğimiz, aynı zamanda farklı görev ve sorumluluklar yüklendiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu. Uluslararası dev projelerden, Türkiye'nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. İlk 6 ayda 1 milyar liralık prim üretimiyle, 105 milyon lira kar elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız yüzde 41'e ulaştı. Planlı ve emin adımlarla büyüdük ve öz kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon lirayı aştı."

"DASK'ın ödeme kapasitesini 25 milyardan 40 milyar liraya yükselttik"

Selva Eren, halka daha fazla güvence sağlamak adına, işleticisi oldukları Doğal Afet Sigortaları Kurumunun hasar ödeme kapasitesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya yükselttiklerini bildirdi.

Eren, "Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

"Sigortacılığın çözüm merkezi olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz"

Sigortacılık sektörünün en iyi yönetmesi gereken deprem riskinin etkin yönetimine katkı sağlamak için Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi'ni kurduklarını ve yazılımlarını geliştirdiklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası'nı yeniden yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar TL teminat sunduk. KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kolaylık sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir amaç için bir araya getirmiş olduk. Özel Riskler Yönetim Merkezi'miz tüzel kişiliğini kazandı; 'sigortacılığın çözüm merkezi' olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.

Tüm bu başarıların bir göstergesi ve hediyesi olarak yeni alanlarda görevlendirilmeye devam ediyor, hem sigortacılık sektörüne hem de ülkemize daha da çok katkı sunmak için teşvik ediliyoruz. Bu bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Ortaya koyduğumuz vizyonumuzu ve gelecek hayallerimizi paylaşan tüm paydaşlarımızla, ülkemiz ve sektörümüz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."