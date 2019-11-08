Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.
Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.