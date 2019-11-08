  • BIST 103.344
  • Altın 270,436
  • Dolar 5,7512
  • Euro 6,3477
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Türk-Rus üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevkisi daha önce PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimleri ile gündeme gelmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 1 Kasım Cuma günü Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede, ikinci ortak devriye 5 Kasım'da Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede yürütülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi08 Kasım 2019 Cuma 13:33
  • Alev alev yanıyor: Sivas'ta korkutan yangın08 Kasım 2019 Cuma 13:31
  • Suriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu08 Kasım 2019 Cuma 13:30
  • Bakanlık açıkladı: Tel Abyad'da ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 13:24
  • Kahveler fidana dönüştü08 Kasım 2019 Cuma 13:00
  • Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi08 Kasım 2019 Cuma 12:26
  • Kıran-5 Operasyonu başladı08 Kasım 2019 Cuma 11:04
  • ABD ile Türkiye askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptı08 Kasım 2019 Cuma 09:32
  • Elektrik Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ08 Kasım 2019 Cuma 09:10
  • Tekirdağ'da süt fabrikasından 7 ton sahte içki ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti