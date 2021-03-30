Türk Sağlık-Sen’in yaptığı araştırmanın sonucu ürküttü

Türk Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarının pandemide bir yılı nasıl geçirdiklerini, nelerle karşılaştıklarını ve taleplerini tespit etmek için gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçları endişelendirdi!

Türk Sağlık Sen pandemi döneminde sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan ankete göre, çalışanların yüzde 79’u kendilerine gerekilen değerin verilmediğini, yüzde 92’sinin ise maaşları yetersiz bulduğu açıklandı. Çalışanların yüzde 56’sının en az bir sefer şiddete uğradığı bildirilirken, birden fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanların oranının ise yüzde 47 olduğu kaydedildi.

YAKLAŞIK 5 BİN SAĞLIK ÇALIŞANIYLA ANKET YAPILDI

Bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan ankete 4 bin 44 sağlık çalışanı katıldı. Yapılan ankete göre sağlık çalışanlarının yüzde 79’u pandemi dönemi boyunca kendilerine gereken değerin verilmediğini, sadece yüzde 17’si yöneticilerin kendi sorunları ile gerektiği gibi ilgilendiğini düşünmediğini ifade etti.

YÜZDE 92’Sİ MAAŞLARI YETERSİZ BULUYOR

Çalışanların yüzde 92’si aldıkları maaş ve döner sermayelerin yeterli olmadığını söylerken, yüzde 22’si pandemi döneminde gelir kaybı yaşadığını kaydetti. Yine bu dönemde çalışanların yüzde 54’ü emeklerinin karşılığının verilmediğini dile getirdi.

EN BÜYÜK KAYGI; VİRÜSÜ AİLE BİREYLERİNE BULAŞTIRMAK

Yüzde 70’i geleceğe dair kendini güvende hissetmediklerini vurgularken, yüzde 43’ü çalışma şartlarının fiziksel ve psikolojik olarak hiç sağlıklı bulmadığını kaydetti. Yüzde 75’inin bu dönemde en büyük kaygısı virüsü aile bireylerine bulaştırmak olurken, pandemide yüzde 49’unun olağan çalışma yerlerinin haricinde görevlendirildiği vurgulandı.

YÜZDE 33’Ü EV HARİCİ KONAKLADI

Son bir yılda sağlık çalışanlarının yüzde 33’ünün belli bir süre de olsa evinin haricinde bir yerde konaklamak durumunda kaldığı ankette yer alırken, sağlık çalışanlarının yüzde 80’inin pandemi dönemi hayatlarından dolayı ailelerine yeteri kadar vakit ayıramadıkları kaydedildi.

YÜZDE 56’SI EN AZ BİR SEFER ŞİDDETE UĞRAMIŞ

Yüzde 56’sı en az bir sefer şiddete uğrarken, birden fazla şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının oranı ise yüzde 47 gibi ürkütücü bir rakama ulaştığı bildirildi. Sağlık çalışanlarının yüzde 49’unun ise emekli olmayı ya da istifa etmeyi düşündüğü ankette yer aldı.

YARISINDAN FAZLASININ PSİKOLOJİK ŞİKÂYETİ VAR

Araştırmada, çalışanların yüzde 64’ünün pandemi döneminde psikiyatrik ya da psikolojik şikâyetlerinin olduğunu yüzde 83’ünün ise psikolojik olarak tükenmişlik duygusu yaşadığı açıklandı.

“SORUNLAR ACİL ÇÖZÜLMELİ”

Türk Sağlık Sen yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının sorunlarının acil çözülmesini istedi. Yapılan açıklamada, “Salgın dönemi kahramanları sağlık çalışanları bedel ödemede de en önde yer almışlardır. Can vermişler, şehit olmuşlar ama alın terlerinin karşılığı teslim edilmemiş, sorunlarına kalıcı çözüm getirilmemiştir. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek, haklarını teslim etmek için daha ne beklenmektedir. Tüm sağlık çalışanları istifayı düşündüğü gün mü adım atılacaktır?”

“ADALETLİ BİR ÇALIŞMA DÜZENİ İSTİYORUZ”

“Sağlık çalışanları hizmet üretemez hale geldiklerinde mi sorunlara bakılacaktır? Tüm ümitler tükendiğinde ne oluyor denilecekse bilinsin ki çok geç olacaktır. Bu nedenle talepler için acil adım, adaletli bir çalışma düzeni, sorunlardan arındırılmış bir çalışma hayatı istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm kuruluşlarda ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarımızın isteği budur” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA