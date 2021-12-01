Türk Savaş Sanatı Sayokan Mamak’ta büyük ilgi görüyor

Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde eğitim alan Sayokan kursiyerleri hem zihnen hem de bedenen kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. 2021 yılı içinde yaz okulları ile birlikte 500 Alp ve Almıla öğrenci eğitim aldığı Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda, dersler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır

Sayokan Sporuyla uğraşmaya başlayan çocukların ve gençlerin aynı zamanda özgüven kazandıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Gençlerimiz, bu sporla birlikte hem sosyalleşiyor hem de kötü alışkanlıklardan uzak duruyorlar. Aynı zamanda sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle de yeni dostluklar kuruyorlar” dedi.