  • BIST 91.391
  • Altın 252,345
  • Dolar 5,8781
  • Euro 6,5923
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.
Türk savunma sanayisinin 'sessiz' gücü

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) iştiraki olan İşbir Elektrik tarafından üretilen "sessiz jeneratör", kritik silah ve füze sistemlerinden İHA'lara kadar birçok savunma sisteminde kullanılıyor.

Yurt dışında çalışan Türk işçilerin dövizli tasarruflarıyla kurulan TSKGV iştiraki olarak Balıkesir'de üretime devam eden İşbir Elektrik, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projelere kesintisiz enerji sağlamak üzere çalışıyor.

Şirketin ASELSAN iş birliğiyle geliştirdiği "taktik sessiz kabinli jeneratör" birçok savunma sisteminde tercih edilir hale geldi.

İşbir Elektrik Genel Müdürü Burhan Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeneratörlerde olması gereken motor, alternatör ve pano bileşenlerinden motor haricindeki tüm bileşenlerini kendilerinin ürettiğini söyledi.

Her büyüklükte jeneratör ürettiklerini ve piyasa sunduklarını ifade eden Özgür, bunun yanında özel ürünlere de imza attıklarını vurguladı.

Ürettikleri ürünlerin başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin de silahlı kuvvetlerinde kullanıldığını aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"Özellikle taktik sessiz jeneratör konusunda Türkiye yurt dışına bağımlıydı. Sadece almakla bitmiyor. Bu ürünün satış sonrası hizmet desteği var. Bizim en önemli özelliğimiz bu. Nerede ve ne zaman olursa olsun ürünümüzün arkasındayız. Ürünümüz şu anda çok kritik bölgelerde kritik silah ve füze sistemlerinde, radar sistemlerinde kullanılıyor.

Bu jeneratör 7 metreden 56 desibele kadar ses çıkartıyor. Yeri düşman taraftan tespit edilemeyen, çalıştığı bölgede diğer elektronik unsurlara zarar vermeyen bir özelliğe sahip. 60 ile eksi 32 dereceler arasında çalışabilen ve depolanabilen jeneratör, yağmur altında da aksaksız hizmet verebiliyor."

"İHA için de kullanılıyor"

Jeneratörün sessiz olmasını sağlayan sistemin su soğutmalı alternatör ile sağlandığını dile getiren Özgür, Türkiye'de bunu yapan tek firma olduklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını aktaran Özgür, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin göz bebeklerinden olan İnsansız Hava Araçlarının (İHA) yer sistemlerinin jeneratörlerini de biz veriyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki jeneratörlerin tümünün alternatör ihtiyacını karşılamak. Şimdi yüzde 100 yerli jeneratörü geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İşbir olarak belki motor alanına girmeyeceğiz ancak bazı firmalarla iş birliği içindeyiz. Şu anda çalışma halindeler. Eminim ki bu firmalarımız da yerli motoru imal edecekler ve tamamı yerli ve milli jeneratörü Türkiye'ye kazandırmış olacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kur'an şairi Akif ve Kur'an mealinin hazin sonu 117 Haziran 2019 Pazartesi 00:04
  • Ali Koç'tan Bahçeli'ye ziyaret!16 Haziran 2019 Pazar 23:28
  • Alaşehir'de sel suları 2 traktörü yuttu16 Haziran 2019 Pazar 23:27
  • "Ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım"16 Haziran 2019 Pazar 23:26
  • Aksaray'daki atölyeden ABD'ye güveç, testi ve çömlek16 Haziran 2019 Pazar 21:59
  • Son anda sınava yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi16 Haziran 2019 Pazar 16:17
  • 16 Haziran 20.30 HADİ ipucu: Sonradan sir ünvanı da alan Reginald Kenneth Dwight isimli dünyaca ünlü İngiliz şarkıcının sahne ismi nedir?16 Haziran 2019 Pazar 13:05
  • 7 ayda 61 kilo verdi! İnanılmaz değişim16 Haziran 2019 Pazar 11:22
  • Yaz tatilinde velilere 3T uyarısı16 Haziran 2019 Pazar 11:16
  • Sanal oyunlarda uyuşturucu tuzağı16 Haziran 2019 Pazar 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti