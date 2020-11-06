Türk SİHA'ları ABD'li şirketi korkuttu

Ermeni lobisi cephe hattında elde edilen büyük zaferin perde arkasında yer alan Türk SİHA'larına yönelik ABD'li teknoloji devine bir mektup yazdı. Şirket ise iddialar üzerine SİHA'lara yönelik inceleme başlattı.

27 Eylül'de başlayan saldırılar üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu bir ayı aşkın süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vururken, 28 yıldır işgal altındaki topraklarını geri almak için de Dağlık Karabağ bölgesine doğru hızla ilerleyişini sürdürüyor.

Ağırlıklı olarak cephenin Ağdere ve Hocavend yönlerinde çatışmalar devam ederken, bölgede düzenlenen operasyonlar kapsamında bu zamana kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

BİNLERCE ARAÇ VE SİLAH SİSTEMİ YOK EDİLDİ

Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı.

ERMENİ LOBİSİNDEN ABD'Lİ ŞİRKETE SİHA MEKTUBU

İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı.

'SATIŞLARI DURDURUN' ÇAĞRISI

Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda SİHA'larda kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi.

ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine, Türk yapımı SİHA'lar hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu.

