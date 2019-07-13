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Türk Silahlı Kuvvetlerince Pençe-2 Operasyonu başlatıldı

Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Pençe-2 Operasyonu başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Operasyonu'nun başarıyla sürdüğü belirtildi.

"Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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