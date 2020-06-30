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Türk Silahlı Kuvvetlerinin vuruş gücü ASELSAN'a emanet

Modernizasyon projeleriyle M60T tanklarının atış gücü ve beka yeteneklerini artıran ASELSAN, ürün ve performans garantisiyle yerinde bakım-onarım desteği sunuyor ve ortalama 24 saat içerisinde tanklara müdahale ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin vuruş gücü ASELSAN'a emanet

Geliştirdiği teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların yeteneklerini artıran ASELSAN, verdiği bakım-onarım desteğiyle de kritik önemdeki ürün ve sistemlerin yüksek performansla göreve hazır olmalarını sağlıyor.

ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Fırat-M60T projesi sözleşmesine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı.

Bu kapsamda, M60T tanklarına kazandırılan ilave yeteneklerin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki tankların savunma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlandı.

ASELSAN tarafından Fırat-M60T projesi kapsamında gerçekleştirilen tank modernizasyonlarında atış gücü ve beka yeteneklerinin artırılmasının yanı sıra ürün garantisi dönemleri tamamlanan sistemlere 3 yıl boyunca performans garantisi hizmeti veriliyor. Ürün ve performans garantisi döneminde yerinde bakım-onarım desteği sunan ASELSAN, aynı zamanda fabrika seviyesi bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında 7 gün 24 saat çalışan ASELSAN, müşteri destek hattına kullanıcı personelden gelen bakım-onarım bildirimlerine ortalama 24 saat içerisinde müdahale ediyor. Böylece gerek müşteri memnuniyeti gerekse tankın idamesine yönelik yetenekler üst seviyelere çıkarılıyor.

Ürün ve performans garantisiyle, sözleşme kapsamındaki M60T tanklarında yer alan ürünlere özgü bir ürün desteği stratejisi geliştirildi ve harekat bölgesinde kullanılan kritik öneme sahip ürünlerin yüksek seviyede göreve hazır olmalarının sağlanması amaçlandı.

Bu arada, SST Sektör Başkanlığınca imzalanan sözleşmede, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) ve Radar ve Elektronik Harp Sistemleri (REHİS) Sektör başkanlıkları paydaş olarak yer aldı.

Hayat kurtaran donanımlar
M60T ana muharebe tanklarının tanksavar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik bugüne kadar birçok çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tanklara Yamgöz Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Pulat Aktif Koruma Sistemi, Sarp Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Yardımcı Güç Ünitesi gibi donanımlar kazandırıldı.

Söz konusu donanımlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemde yurt içinde ve dışındaki harekatlarında personelin hayatını kurtardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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