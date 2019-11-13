Türk silahlı kuvvetlerinin yeni gözdesi:Korkut

Türk Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemini güçlendirmek amacıyla, 10 adet Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma sistemini envanterine ekledi.

NEDİR BU KORKUT?

Korkut projesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma yetenekleri, tehditlerdeki gelişmelere karşı etkin savunma yapabilmek amacıyla 35mm Parçacıklı mühimmatı da kullanabilen namlulu hava savunma sistemleri ile güçlendirilmektedir. Korkut silah sistemi aracında hedefin hassas şekilde ateş altına alınmasını sağlayan atış kontrol radarı ile komuta kontrol aracında hedeflerin tespitini gerçekleştiren üç boyutlu mobil arama radarı taktik ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilmiştir.Amfibik özellikli bu sistem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma alanındaki gücünü büyük oranda arttırmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yaptığı değerlendirmede; ”Son teslimatlar ile beraber 13 Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah sisteminin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatını gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını ifade etti.”

