Türk şirketi, dünyanın en büyük 61’inci müteahhidi oldu

Limak İnşaat, Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek 61’inci sırada yer aldı.

Uluslararası inşaat sektörünün referans dergisi olarak gösterilen ENR tarafından, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alarak hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi açıklandı.



61’İNCİ SIRADA YER ALDI



İnşaat ve müteahhitlik alanında gerçekleştirdiği uluslararası dev projelerle küresel ligde yükselişini sürdüren Limak İnşaat, 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükseldi. Dünyanın önde gelen inşaat gruplarından biri olan şirket, 61’inci sırada yer alırken listedeki 44 Türk şirketi arasında 2’nci sıradaki yerini korudu.



10 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE İMZA ATTI



Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine kadar tamamladığı 100’den fazla projenin toplam değeri 10 milyar doları aşan Limak İnşaat, İSG ve sürdürülebilirlik çalışmaları alanında üstün başarı sağladığına da dikkat çekti. Şirket, bu kapsamda birim su tüketiminde 2017’ye göre yüzde 20 verimlilik sağladığına, 2019’da yüzde 97 müşteri memnuniyeti elde ettiğine vurgu yaptı.



15 FARKLI ÜLKEDE PROJESİ VAR



Dünyanın 15 farklı ülkesinde farklı sektörlerdeki projeleri ve 60 binin üzerindeki çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nun geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2018-2019 sürdürülebilirlik raporunda yer alan ve önümüzdeki on yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde “sıfır atık” hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımını en az yüzde 30’a çıkarmak, çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak var.