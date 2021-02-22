  • BIST 1.564
  • Altın 404,751
  • Dolar 7,0031
  • Euro 8,4937
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Türk şirketin Libya'da kurduğu, ülkenin en büyük beton üretim tesisi açıldı

Karanfil Group tarafından Libya'da faaliyete geçirilen ve Kuzey Afrika'nın en büyük beton üretim kuruluşları arasında yer alan yeni tesis açıldı.
Türk şirketin Libya'da kurduğu, ülkenin en büyük beton üretim tesisi açıldı

Libya'nın Misrata şehrinde devreye alınan tesisin açılışı Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil ve Karanfil Group Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Sarı katıldı.

Afrika kıtasının en önemli beton üretim fabrikaları arasında yer alan tesiste ilk etapta 250 kişi istihdam edilecek. 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 30 bin metrekare depolama alanı bulunan ve toplamda 100 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin yatırımı için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı.

Orta ve uzun vadede bin kişinin istihdam edilmesinin amaçlandığı tesiste, saatte 90 metreküpe kadar beton üretimi gerçekleştirilebilecek.

"Libya'da yatırımlarımız artıyor"
Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Karanfil Group CEO'su Fatih Sarı, 34 yıldır faaliyette bulundukları Libya'da özellikle lojistik, tedarik ve üretim alanlarında ciddi faaliyetlerinin bulunduğunu bildirdi.

Libya'nın Tripoli, Bingazi, Misrata, Bayda, Zliten, Tobruk, Zultun, Hums ve Zawia şehirlerinde şubeleri bulunan şirketin, bölgedeki güçlü organizasyonel yapısını ve etkin iletişim ağını her geçen gün genişlettiklerini dile getiren Sarı, bu ülkede lojistik, turizm, sanayi, inşaat, petrokimya ve enerji alanlarında yatırım planladıklarını anlattı.

Sarı, Libya'nın 1 milyarlık nüfusu ile 53 ülkesi bulunan Afrika'nın anahtarı konumunda olduğunu belirterek, Libya üzerinden Afrika'ya daha kısa sürede ulaşılabildiğini, ürün ve hizmet ihracatını daha da büyütebileceklerini aktardı.

Libya'da lojistik üs oluşturmak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sarı, 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek bu tesisin Grup şirketlerinden Karanfil Construction tarafından inşa edileceğini bildirdi.

"Yatırım tutarı 50 milyon dolara, istihdam 1000 kişiye çıkarılacak"
Fatih Sarı, yatırım çalışmaları çerçevesinde bir süredir faaliyetlerini yürüttükleri beton üretim tesisini 10 milyon dolarlık yatırımla devreye aldıklarını, bunun tamamen öz sermaye ile karşılandığını belirterek, yatırım tutarının 50 milyon dolara çıkacağının bilgisini verdi.

Libya'nın en büyük beton üretim tesisini açtıklarını anımsatan Sarı, saatte 90 metreküp üretim yapılabilen fabrikanın Afrika'nın sayılı öngerilmeli beton üretim tesislerinden olduğunu bildirdi.

Sarı, şu anda tesiste 250 kişi istihdam edildiğini ve bunun gelecek yıllarda 1000'e kadar yükseleceğini kaydederek, 100 bin metrekarelik alanda üretim yapmanın çok kolay olmadığını, bu rakamın tesisin büyüklüğünü ve kapasitesini net bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.

Fatih Sarı, beton üretim tesisinin Libya'nın yeniden inşası için çok önemli olduğunun altını çizerek, devletin ve özel sektörün taleplerinin buradan karşılanmaya başlandığını bildirdi. Libya'nın Türk şirketler için öneminden bahseden Sarı, bu ülkede proje üstlenen Türk inşaat sektörünün de taleplerini karşılayabileceklerini ifade etti.

"Fas, Tunus ve Cezayir'den ciddi talep var"
Karanfil Group CEO'su Sarı, tesiste üretilen beton için sadece Libya'dan değil komşu ülkelerden de ciddi talep aldıklarının bilgisini verdi.

Sarı, "Tesisimize şimdiden Fas, Tunus ve Cezayir'den ciddi talep var. Beton yollar, köprüler, alt yapı ve üst yapı projeleri için ciddi rağbet görüyoruz. Bu nedenle hem yatırım tutarımızı hem üretimimizi hem de istihdamımızı en kısa sürede artıracağız." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da 28 bin kişi selden etkilendi22 Şubat 2021 Pazartesi 13:20
  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade: Biden bir karar almalıdır22 Şubat 2021 Pazartesi 13:20
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü22 Şubat 2021 Pazartesi 13:19
  • Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
  • Başkaleli depremzedelerin yaraları 1 yılda sarıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:18
  • Başkaleli depremzedelerin yaraları 1 yılda sarıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 13:11
  • Şanlıurfa’da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm22 Şubat 2021 Pazartesi 13:00
  • Ülkeye kaçak sokulmak istenen 4 örümcek maymunu, korumaya alındı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:58
  • Cezayir'de 'Hirak' protestoları, başlangıcındaki 'taleplerle' iki yıldır artçı etkisini sürdürüyor22 Şubat 2021 Pazartesi 12:50
  • AB ülkelerinin dışişleri bakanları Rusya ağırlıklı gündemle toplandı22 Şubat 2021 Pazartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti