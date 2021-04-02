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Türk şirketinden savunmada kıtaları aşan ortaklık

Repkon ve Titomic, sahip oldukları kabiliyetleri birleştirerek Avustralya'da namlu üretimi için ortaklık sözleşmesi imzaladı.
Türk şirketinden savunmada kıtaları aşan ortaklık

Türkiye'de metal şekillendirme sektöründe faaliyet gösteren Repkon, Avustralya'da Titomic firmasıyla ortaklık kuracak.

Metal şekillendirme sektöründe 40 yılı aşkın süredir çalışmalar yapan Repkon, savunma, havacılık ve uzay sanayisine yönelik stratejik ürünleri yurt içinde ve dışındaki kullanıcılara sunuyor.

Repkon, soğuk bir proses olan akıtarak şekillendirme (flowforming), kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde geliştirdiği yeteneklerle, yüksek hassasiyetli parçaların üretimini yapabilen makineler imal ediyor. Şirket, bu kritik parçaların seri üretimini de yapabiliyor.

Repkon sahip olduğu bu kabiliyetlerle Avustralya'da bir ortaklığı hayata geçirecek. Bu kapsamda Repkon ve Avustralyalı Titomic firması namlu üretimi için bir ortaklık sözleşmesi imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Avustralya’da kurulacak merkezde, Repkon'un kendini kanıtlamış olan ve patentli yöntemlerine sahip olduğu flowforming teknolojisi ile Titomic’in sahip olduğu kinetik füzyon teknolojisi kullanılarak Repkon tarafından tasarımı yapılan namluların üretimi yapılacak.

Şirket, rotasyonel soğuk dövme (swaging) teknolojisinde gerek makine üretimi gerekse şekillendirme tekniği konularında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulup teknolojinin tümüne hakim olarak özellikle 5,56, 7,62, 9 ve 12,7 milimetre kalibreli namlu imalatında örtülü veya açık ambargolara yerli ve milli özgün çözüm sunabilecek noktaya geldi.

Repkon, son olarak 40 milimetre bombaatar namlusunun üretimini dünyada ilk kez flowforming ile gerçekleştirip envantere sokarak bu konudaki yurt dışı bağımlılığını da ortadan kaldırdı.

Dünya çapında namlu üretimi konusunda stratejik çözüm ve yeteneklere sahip Repkon bu iş birliği ile namlu konusundaki kabiliyetlerini bir üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. İki şirketin flowforming ve katmanlı imalat teknolojisi birleştirilerek global olarak çözüm aranan sorunlara cevap sağlanması amaçlanıyor.

Repkon Genel Müdürü İbrahim Külekçi, Titomic ile gerçekleştirilen ortaklıktan her iki kurumun da büyük fayda göreceğini belirtti.

Repkon İş Geliştirme ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Uğur Cem Gürpınar da "Katmanlı imalat teknolojisi ile 'flowforming'in gücünün birleşmesiyle hem ulusal hem de uluslararası pazarda namlu imalatı için yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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