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Türk somonu Avrupa'nın tercihi oldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Alabalık üreticileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, alabalık, levrek ve çipuranın ardından son yıllarda Türk somonunun da yurtdışı piyasada tercih edildi.
Türk somonu Avrupa'nın tercihi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay, Denizli'de alabalık üreticileri ile bir araya geldi. Çameli ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Atalay'ın yanı sıra Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tanju Özdemir’den, sektör temsilcileri ve alabalık üreticileri katıldı.

'YURT DIŞI PİYASADA TÜRK SOMONUNUN DEĞERİ SÜREKLİ ARTIYOR'

Toplantıda konuşan Dr. Altuğ Atalay, Denizli'deki alabalık üretiminin ülkemiz su ürünleri sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kaliteli balık yumurtası ve yavru üretiminin sektörün gelişimi için vazgeçilmez olduğunu ve Denizli'deki su kaynaklarının bu alana daha fazla kanalize olması gerektiğini ifade eden Atalay, "Alabalık, levrek ve çipuranın ardından son yıllarda Türk somonu da yurt dışı piyasada tercih edilen bir ürün olarak değeri sürekli artıyor. Bu da ülkemiz su ürünleri ihracatındaki artışına ivme kazandırıyor. Bakanlığımız tarımın her alanında olduğu gibi su ürünleri sektöründe de balık üreticilerimizin yanındadır. Üreticilerimizin üretimi artırmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi. Toplantının sonunda üreticilerin sorunları ve talepleri değerlendirildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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