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Türk start-up şirketi ABD'ye robotik sistem ihraç edecek

BAMA Teknoloji, RoboGait yürüyüş rehabilitasyonu robotu ile dünya çapında bu alanda üretim yapan ilk 4 üreticiden biri haline geldi.
Türk start-up şirketi ABD'ye robotik sistem ihraç edecek

RoboGait yürüyüş rehabilitasyon robotu ile Türkiye ve Avrupa'da yürüme güçlüklerinin tedavisine katkı sunan BAMA Teknoloji, ABD'ye ihracatın kapısını açtı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren BAMA Teknoloji, 2010 yılından bu yana robotik rehabilitasyon sistemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Bu alanda Ankara'da kurulan ilk ve tek yerli üretici olan BAMA Teknoloji, RoboGait yürüyüş rehabilitasyonu robotu ile dünya çapında bu alanda üretim yapan ilk 4 üreticiden biri haline geldi.

Kuruluşu ve gelişimiyle Türkiye'nin örnek "start-up" girişimci şirketlerinden olan BAMA Teknoloji, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle kurulup, Ar-Ge projelerini devletten aldığı desteklerle başarıyla tamamladı. Şirket, ortaya çıkardığı ürünü hızlıca ticarileştirip öncelikle iç pazarda ithal ikamesini başarıyla gerçekleştirdi ve yurt dışına açıldı.

Şirketin yurt dışı faaliyetleri Avrupa pazarıyla başladı. Bu kapsamda Polonya, Romanya ve Macaristan'daki kliniklerde RoboGait cihazları kullanılmaya başlandı. RoboGait son olarak ABD FDA Onaylı Tıbbi Cihaz Listesi'ne girmeyi başardı. Şirket çok yakın zamanda RoboGait ile ABD tıbbi cihazlar pazarında yer alacak.

En fazla patent üreten şirket
BAMA Teknoloji, yeni tasarımlarla ürün yelpazesini hızla geliştirerek, biyomekanik alanında yeni teknolojiler geliştirip sağlık sektörünün kullanımına sunuyor.

Şirket ürünleriyle birçok teknoloji ödülü kazandı. 2020 yılı TOBB Türkiye 100 Hızla Büyüyen Şirketler Listesi'nde 33'üncü sırada yer alan BAMA Teknoloji, son 10 yılın girişimci şirketleri arasında en fazla patent üreten şirketi olma başarısı yakaladı.

Yürüme yeteneğini tekrar kazandırıyor
RoboGait, travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında bu yeteneğin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için kullanılan robot yardımlı yürüyüş rehabilitasyon sistemi olarak geliştirildi.

Bu yöntem, erken rehabilitasyonda önemli bir yere sahip bulunuyor. İşlev görmeyen alt ekstremitenin doğal bir yürüyüş deseninde harekete geçirilmesi ile nöronal yol aktive edilerek kombine bir tedavi hedefleniyor.

Geleneksel lokomotor tedavi, iki ya da üç fizyoterapist ile paralel barlar aracılığıyla gerçekleştirilen ve yoğun güç gerektiren bir yöntemken, RoboGait sayesinde tek bir kullanıcının uygulayabileceği etkin bir tedavi yöntemi sunuluyor.

RoboGait yürütücü ortezi, pediatrik ve yetişkin hastalar için kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Pediatri bağlantıları sırasında herhangi bir ekstra mekanizma kullanmaksızın çocuklar için aynı modülle terapi süreci sürdürülebiliyor. Tek modül kullanımı ile terapist, yorucu ve güce dayalı ortez modülü değiştirme zorunluluğundan kurtuluyor ve daha kısa sürede daha çok hastayla ilgilenebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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