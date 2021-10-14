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Türk Tarih Müzesi'nde Atatürk Koleksiyonu

Etimesgut Belediyesi Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yıldönümü'nde Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi düzenledi.
Türk Tarih Müzesi'nde Atatürk Koleksiyonu

Türk Tarih Müzesi ve Parkı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen defileyi Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Halil Hotaman, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

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ZARAFET VE ŞIKLIK

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kronolojik sırasına göre giydiği kıyafetlerden esinlenerek hazırlanan koleksiyon mankenler tarafından sergilendi. Büyük Önder Atatürk'ün öğrencilik yıllarından başlayarak, Türk Milleti'nin özgürlüğe giden yolda verdiği büyük mücadele barkovizyonda anlatıldı. Atatürk'ün askeri giysileri ve sivil giysileri defilede, şapka ve kıyafet devriminin ardından giysilerin bugüne kadar ki değişimi, Atatürk'ün farklı dönemlerde giydiği birbirinden şık kıyafetleri hayranlık uyandırdı. Defilenin finalinde "Biz Herşeyimizi Sana Borçluyuz" yazan kıyafetle çıkan manken büyük alkış aldı. Programda seymen ekibi de sahne aldı.

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Başkan Demirel, Atatürk'ün her yönüyle olduğu gibi giyim kuşam yönünde de örnek olduğunu belirterek "Mustafa Kemal Atatürk'ün giysileri de zarafetinin bir örneğidir" dedi. Demirel, defilenin Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda gerçekleştirilmesinin de ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Demirel Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık'a plaket verdi.

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