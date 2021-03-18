Türk Tarih Müzesi'nde Çanakkale türküsünü seslendirildi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde Engelsiz Yaşam Merkezi Korosu'ya birlikte Türk Tarih Müzesi'nde Çanakkale türküsünü seslendirdi.

Engelliler ellerinde Ayyıldızlı Türk Bayrağı ile müzenin merdivenlerinde mini bir konser verdiler. Başkan Demirel de engellilerin arasına girerek koroya eşlik etti.

Demirel, Türkiye'nin en özel merkezinde eğitim alan engellileri Türk dünyasında başka örneği bulunmayan Türk Tarih Müzesi'nde buluşturduklarını ifade ederek, "Engellilerimizle birlikte Çanakkale Zaferimizin 106. Yıldönümünü birlikte müzemizde kutladık. Çocuklarımızla müzemizi ve özellikle de Çanakkale Zaferi'nin anısına yaptırdığımız '1915 Çanakkale Zaferi Alanı' birlikte gezdik. Bu vesileyle 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü kutluyor, bizlere bu toprakları yurt yapan aziz şehitlerimizi sonsuz rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.