Türk Tarih Müzesi'ne hayran kaldılar

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Ankara Milletvekili, MHP Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel ve bazı partililere Türk Tarih Müzesi'ni gezdirdi.

DEMİREL'İ TEBRİK ETTİLER

Etimesgut Belediyesi tarafından Bağlıca Mahallesi'nde yapımı son aşamaya gelen Türk Tarih Müzesi'ni büyük bir dikkatle inceleyen Karakaya ve beraberindeki heyet, projeyi çok beğendiklerini belirterek, "Enver Başkan'ı Türk tarihine ve kültürüne büyük katkı sağlayacak böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirdiği için tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Her yönüyle çok güzel bir çalışma oluyor. Gezerken büyük bir heyecan ve mutluluk duydum" değerlendirmesini yaptılar.

TÜRK DÜNYASINA BÜYÜK HİZMET

Başkan Demirel de proje hakkında detaylı bilgiler vererek şunları söyledi: "Böyle detaylı ve büyüklükte bir müzenin Türk dünyasında başka örneği bulunmuyor. Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarihini heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuyoruz. Çalışmamızı tarihçi akademisyenlerden oluşan Akademik Çalışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tarihi bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütüyoruz. Türk Tarih Parkı Müzemizde Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alıyor. Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılıyor. 7 bin metre karelik kapalı müzemiz de yer alıyor. Müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. Türk Tarih Müzemiz eğitim amaçlı da hizmet verecek. İlkokul çağındaki bir çocuğu da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır".