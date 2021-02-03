  • BIST 1.534
  • Altın 422,326
  • Dolar 7,1495
  • Euro 8,5989
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Türk Tarih Müzesini gezdiler

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti. Bir süre belediye binasında fikir alışverişinde bulunan başkanlar daha sonra Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na geçtiler. 
Türk Tarih Müzesini gezdiler

Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 60 bin metre karelik müzenin Türk tarihine ışık tutacağını belirten Demirel, "Türk tarihindeki dönüm noktalarını, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamlarımızı, komutanlarımızı, tarihçilerimizi, edebiyatçılarımızı heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bu müzemizde anlatıyoruz. Ergenekon'dan, Cumhuriyet'e ve günümüze kadar Türk tarihi tüm yönleriyle bu müzemizde bulmak mümkün olacak. Açık müze alanının yanı sıra 7 bin metre karelik kapalı müze alanımızda yer alıyor. Bu alanda da Türk tarihinin dönüm noktaları Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılıyor. 650 kişilik konferans salonumuz 10 bin kitaplık kütüphanemiz hizmet veriyor" diye konuştu.

hb4a0452.jpg

Başkan Fethi Yaşar da, Türk Tarih Müzesi'ni çok beğendiğin belirterek, "Cumhuriyet'in başkenti Ankaramıza yakışan çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

hb4a0514.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mülakatlar tam gaz devam ettiriyor03 Şubat 2021 Çarşamba 00:33
  • Son konuk özel öğrenciler03 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
  • Örnek yapılar ve başarılı müteahhitlere ödül verildi03 Şubat 2021 Çarşamba 00:28
  • Meyve bahçesinin kış bakımı tamamlandı03 Şubat 2021 Çarşamba 00:22
  • “Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması” sonuçlandı03 Şubat 2021 Çarşamba 00:19
  • Halk Ekmek yaygınlaşıyor03 Şubat 2021 Çarşamba 00:18
  • Botanik Park renklendi02 Şubat 2021 Salı 04:22
  • Mamak’ta Anadolu Ezgileri mest etti02 Şubat 2021 Salı 03:26
  • 2 kadının başarı hikayesi02 Şubat 2021 Salı 02:28
  • Altındağ'da kütüphanelere büyük ilgi02 Şubat 2021 Salı 01:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti