Türk Tarih Müzesini gezdiler

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret etti. Bir süre belediye binasında fikir alışverişinde bulunan başkanlar daha sonra Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'na geçtiler.

Bağlıca Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 60 bin metre karelik müzenin Türk tarihine ışık tutacağını belirten Demirel, "Türk tarihindeki dönüm noktalarını, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamlarımızı, komutanlarımızı, tarihçilerimizi, edebiyatçılarımızı heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bu müzemizde anlatıyoruz. Ergenekon'dan, Cumhuriyet'e ve günümüze kadar Türk tarihi tüm yönleriyle bu müzemizde bulmak mümkün olacak. Açık müze alanının yanı sıra 7 bin metre karelik kapalı müze alanımızda yer alıyor. Bu alanda da Türk tarihinin dönüm noktaları Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılıyor. 650 kişilik konferans salonumuz 10 bin kitaplık kütüphanemiz hizmet veriyor" diye konuştu.

Başkan Fethi Yaşar da, Türk Tarih Müzesi'ni çok beğendiğin belirterek, "Cumhuriyet'in başkenti Ankaramıza yakışan çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.