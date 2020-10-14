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Türk Tarihi bu parkta yaşayacak

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel inşaatı süren Türk Tarih Parkı ve Müzesi’nde incelemelerde bulundu. Demirel, “Türk dünyasında başka bir örneği bulunmayanın projemizi, Ankara’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
Türk Tarihi bu parkta yaşayacak

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde denetleyen Demire “Türk dünyasında başka örneği bulunmayan projemizde Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarih heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuyoruz. Böyle örnek bir projeyi ilçemize Ankara'mıza, Türk dünyamıza kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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TARİHİ BELGELERE DAYALI YÜRÜTÜLÜYOR
Etimesgut Belediyesi tarafından inşa edilen Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatı devam ediyor. Başkan Demirel proje alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirel, Tarihçi akademisyenlerden oluşan Akademik Çalışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tarihi bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütülen çalışma tamamlandığında Türk tarihi eşsiz bir esere kavuşacağını söyledi.

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TARİH BU PARKTA YAŞAYACAK
Demirel projeyle ilgili şunları kaydetti, "Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri alanımız, Büyük Türk Düşünürleri alanımız, İslamiyet dönemi önemli Türk büyükleri alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk büyükleri alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı alanımız ve Çanakkale Savaşı alanımız, 7 bin metre karelik kapalı müzemiz, müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. "

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Emrah Özcan/İlksayfa

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