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Türk tarihi Estergon Kalesi'nde

Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini taşıyan tarihi eserleri günümüze taşımaya devam ediyor.
Türk tarihi Estergon Kalesi'nde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Estergon Kalemizin içinde bulunan Etnografya Müzesi 1096 tarihi eserle Türk tarihinden önemli izleri yaşatıyor. Müzemiz Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor.” dedi.

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“TARİHİMİZİ VE ÖZÜMÜZÜ ÖĞRETMEMİZ GEREKİYOR”
Başkan Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğunu da anımsatarak anımsattı şu değerlendirmeyi yaptı:
“Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır.” 

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