  • BIST 1.145
  • Altın 468,488
  • Dolar 7,6973
  • Euro 9,0223
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Türk tarihi tüm yönleri sergilenecek

Türk tarihindeki dönüm noktaları, şanlı Türk tarihine damga vurmuş devlet adamları, komutanlar, tarihçiler, edebiyatçılar heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda yer alıyor.
Türk tarihi tüm yönleri sergilenecek

Ergenekon'dan, Cumhuriyet'e ve günümüze kadar Türk tarihi tüm yönleriyle Türk Tarih Parkı ve Müzesi'nde sergilenecek.

BU PROJENİN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşaatı devam ediyor. Bağlıca Mahallesi'nde 55 bin metre karelik alan üzerinde inşa edilen projenin Türk dünyasında başka örneği bulunmuyor.

dji_0129.jpg

Proje kapsamında Ergenekon'dan Cumhuriyet'e ve günümüze Türk tarih heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunuluyor.

Tarihçi akademisyenlerden oluşan Akademik Çalışma Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tarihi bilgi ve belgelere dayalı olarak yürütülen çalışma tamamlandığında Türk tarihi eşsiz bir esere kavuşacak.

hb4a3076.jpg

NELER VAR?
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, projeyle ilgili olarak detayları açıkladı. Çalışmanın çok dikkat gerektiren detaylı bir proje olduğuna dikkat çeken Demirel, "Türk Tarih Parkı ve Müzesi'nde şanlı tarihimize ait birçok unsuru bulmak mümkün olacak. Ergenekon'dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti alanımız, 1453 Fetih Alanımız, 17 Büyük Türk Devletleri Alanımız, Büyük Türk Düşünürleri Alanımız, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanımız, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanlarımız ve Kurtuluş Savaşı Alanımız ve Çanakkale Savaşı Alanımız yer alacak" dedi. Projede Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılacağını belirten Demirel, projede 7 bin metre karelik kapalı müzesinin de yer aldığını söyledi. Demirel, "müze içerisinde 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. Türk Tarih Parkımız, ilkokul çağındaki bir çocuğu da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yol çalışmaları başladı30 Eylül 2020 Çarşamba 06:02
  • ÇASKİ ekipleri ile buluştu30 Eylül 2020 Çarşamba 06:01
  • Miniklere süt sürprizi30 Eylül 2020 Çarşamba 06:00
  • Modern pazarlarına bir yenisi ekleniyor30 Eylül 2020 Çarşamba 04:38
  • Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması30 Eylül 2020 Çarşamba 03:36
  • Şampiyonlarını ağırladı30 Eylül 2020 Çarşamba 02:33
  • Bir telefonla yardıma koşuldu30 Eylül 2020 Çarşamba 01:31
  • Sağlığa pedal çevirdiler30 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
  • Kahvaltıda bir araya geldiler29 Eylül 2020 Salı 06:02
  • Bozkırın Tezenesi yad edildi29 Eylül 2020 Salı 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti