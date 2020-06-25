Türk Telekom Başantrenörü Gören: Müthiş bir basketbol antrenörü Türkiye'den geçti

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Beko'yla sözleşmesi sona eren ve 1 yıl takım çalıştırmayacağını açıklayan Zeljko Obradovic için "Gerçekten müthiş bir basketbol antrenörü Türkiye'den geçti." dedi.

Türk Telekom'la 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Burak Gören, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko'ya ve Türk basketboluna önemli zaferler yaşatan Obradovic'in ayrılışını değerlendiren Gören, son iki yılda Anadolu Efes'ten sonra Sırp başantrenörün takımıyla en fazla karşılaşan ekip olduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Obradovic'in ülkemiz adına çok büyük kazançlar sağladığını düşünen bir basketbol adamıyım. Gerçekten onun gibi büyük bir spor adamıyla rakip olmak, aynı ligde olmak bizler adınan gurur verici. Gerçekten insani yönü ön planda olan, basketbolda da büyük bir dahi isim. Gerçekten müthiş bir basketbol antrenörü Türkiye'den geçti. Obradovic'le rakip olma şerefine nail olduk. İyi ki Türkiye'de çalıştı, iyi ki rakip olduk ve iyi ki onu tanıma fırsatını yakaladık."

"İstikrarlı başarı neticesinde devam ediyoruz"

Türk Telekom'la 4. sezonuna başlayacak Burak Gören, başkent ekibinde istikrarlı bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.

Yeni sözleşmeden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Gören, "Türk spor tarihinde önemli bir yer eden bir kulüp Türk Telekom. Başkanımız ve yönetim kurulumuza şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Türk Telekom'da istikrarlı bir şekilde 4. sezonumuza başlayacağız. İstikrarlı başarı neticesinde devam ediyoruz. Burada olmaktan, iki yıllık yeni sözleşme imzalamaktan çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun kadro çalışmaları hakkında bilgi veren Gören, altyapıya verdikleri önemi de vurgulayarak şunları kaydetti:

"Muhammed Baygül'le sözleşme uzattık. Dış transferde de imza attığımız oyuncular oldu ama resmi olarak henüz açıklanmadı. Samet Geyik, Can Korkmaz, Erdi Gülaslan'ı transfer ettik. Muhammed'le birlikte Türk oyuncuları hemen hemen tamamlamış olduk. Geçen yıldan kalan oyuncularımız var. Altyapıdan çıkaracağımız 4 isim var. Bu 4 isimle Türk oyuncu kadromuzu tamamladık. Altyapıdan 17-19 yaş arası 4 oyuncuyu çıkarmamız çok önemli. Kulüp olarak altyapıya önem veriyoruz."

Hedef Avrupa'da final

Burak Gören, gelecek sezon iki kere FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini hatırlattı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eylül ayına ertelenen FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına kaldıklarını belirten Gören, "Önümüzdeki sene iki tane Avrupa kupası oynayacağız. Geçen sezondan kalan Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasındayız ve sekizli final eylül ayının sonunda olacak. Ankara'yı, Türkiye'yi, kulübümüzü çok iyi temsil etmek istiyoruz. Geçen sene çok iyi bir noktada bırakmıştık. Aynı ritim ve tempoyla aynı yerden başlayarak ilk hedefimiz finale kalmak. Buna uygun bir kadro çalışması içerisindeyiz. Türk Telekom her kulvarda başarılı. Markayı iyi temsil eden bir yapı kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.