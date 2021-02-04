Türk Telekom'dan son 12 yılın en yüksek büyüme performansı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2020 yılında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, "Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük." dedi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, NG Enjoy Sapanca'da düzenlenen basın toplantısında, Türk Telekom'un 2020 yılı finansal ve operasyonel sonuçları ile 2021'e ilişkin öngörülerini paylaştı.

Türk Telekom olarak 2020'yi başarıyla geride bıraktıklarını belirten Önal, "Yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, insan odaklı müşteri deneyimimiz, kesintisiz iletişim anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız bu başarımızın dört ana sac ayağını oluşturuyor. Bunları yaparken pusulamız 'değerli hissettirmek' üzerine kurulu. Hedefimiz ise Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarı olmak." ifadelerini kullandı.

Önal, 2020'de, güvenli ve yüksek kalitede şebekeler üzerinden kesintisiz internet erişiminin her zaman olduğundan daha önemli hale geldiğini, birbirine bağlı cihaz sayısının ve tüketiminin arttığını söyledi.

Geçen yılın 2. çeyreğinden itibaren sabit genişbantta yeni abonelik talepleri ile veri trafiğinde belirgin artışlar yaşandığını kaydeden Önal, geçen yıl önce mayıs, sonra da eylül ayında iki kere üst üste genişbantta en yüksek aylık satış rakamına ulaştıklarını aktardı.

Önal, Türk Telekom kullanıcılarının abone başına aylık ortalama data yükleme (upload) hacminin 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 55 artışla 14,4 GB'a yükseldiğini bildirdi.

"Fiber ağ uzunluğu 331 bin kilometreye ulaştı"

Ümit Önal, geçen yıl boyunca altyapısı olmayan hanelere fiber yatırımı yaparak 1 milyona yakın hanenin erişimini tamamladıklarını ve 5G'nin yapı taşı olan fiber ağ uzunluğunu 331 bin kilometreye ulaştırdıklarını söyledi.

"Merkeze değil herkese" hizmet anlayışı ve güçlü fiber altyapısıyla fibere ulaşan hane kapsamasını da 2020'de 26,8 milyona çıkardıklarını bildiren Önal, şunları kaydetti:

"Hızla artan fiber kapsamamız sonucunda fiber abonelerin toplam abone bazımızdaki payı yüzde 46'ya çıktı. Türkiye'nin dört yanında hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ve yeni abonelere özel avantajlı kampanyalarımız ile Türkiye'nin internet penetrasyonunu artırmayı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız ve yoğun gayretlerimiz neticesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) raporu verilerine göre, 2016'nın 3. çeyreğinde yüzde 44'ler seviyesinde olan internet penetrasyonu, 2020'nin 3. çeyreğinde yüzde 66'lar seviyesinde. BTK verileri açıklanınca 2020'nin sonunda Türkiye'nin internet penetrasyonunu yüzde 69'lar seviyesinde görebileceğiz."

"50 milyon abone sınırını aşan ilk ve tek operatörüz"

Türk Telekom CEO'su Önal, en fazla aboneye sahip entegre operatör olarak 50 milyon abone sınırını aşan ilk ve tek operatör olmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uzaktan eğitim ve evden çalışma düzenine geçişle birlikte sabit internete olan talep artışının da etkisiyle toplam abone sayısının halka arzdan bu yana en yüksek artış değeri olan yıllık yüzde 5,4 artışla 50,4 milyonu aştığını belirten Önal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sabit genişbantta, 2008'deki halka arzdan bu yana hem 4. çeyrekte hem de yıllık bazda en yüksek net abone artışına imza attık. 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla sabit genişbant abone sayımız 13,4 milyona ulaştı. İlki Nisan 2020'de, ikincisi Eylül 2020'de olmak üzere, Türk Telekom tarihinin sabit internet aylık satış rekorunu üst üste iki kez kırdık. 2020'de genişbant gelirlerimiz yüzde 25 arttı. Bu, halka arzdan bu yana en yüksek büyüme. Geçen yılın 4. çeyreğinde bu büyüme yüzde 32 oldu. Sabit genişbant ARPU, fiyatlama ve karma etkisi arasındaki doğru dengeyi bulma çabalarımızı yansıtır şekilde 2020 yılında yıllık yüzde 14,2 arttı. Fiber abone sayımız ise sadece son bir yılda 2 milyon arttı ve yüzde 47 büyümeyle toplamda 6,2 milyonu aştı."

"5G'ye hazır hale gelmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Ümit Önal, mobil segment, faturalı abone bazında yıl içindeki 1,1 milyon net abone kazanımı ile genişlemeyi sürdürdüklerini kaydetti.

2020'de mobil abonelerin sayısının 23,2 milyona ulaşırken mobil gelirlerin yüzde 11 arttığını ifade eden Önal, "Türk Telekom olarak agresif fiyatlamalardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Değer yaratmaya ve dengeli bir gelir kazanımına odaklandık. Bunun sonucunda, mobil gelir büyümesi 4. çeyrekte arttı ve yıllık yüzde 13 oldu. Pazar lideri gibi gerekirse davranmaktan geri durmuyoruz. Yeni stratejimiz bu." şeklinde konuştu.

Önal, mobil data kullanımındaki artış trendinin de devam ettiğini, 2020'de LTE kullanıcılarının abone başına ortalama aylık mobil data kullanımının yıllık yüzde 5 artışla 9,0 GB'a yükseldiğini bildirdi.

Entegre telekom operatörü olarak pazarda güçlü bir konuma sahip olduklarını vurgulayan Önal, "Kapasite ve servis kalitemizi artırmak ve 5G'ye hazır hale gelmek için çekirdek şebeke yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Mobil segmentte dengeli ve sürdürülebilir büyüme peşindeyiz, orta vadede pazar payımızı artırma hedefimize bağlılığımızı koruyoruz." diye konuştu.

"2021, TV ürünümüz için geçiş ve değişim yılı olacak"

Ümit Önal, bağımsız bir üçüncü taraf analizine göre 20 Aralık 2020 itibarıyla diğer operatörleri geride bırakarak Türkiye'deki en hızlı 4,5G indirme ve yükleme hızına ulaştıklarını söyledi.

Başka bağımsız analizin Türk Telekom'un yükleme, oyun ve ses deneyimlerinde bir numaralı mobil operatör olduğunu gösterdiğini kaydeden Önal, "Elbette bu sonuçlar, attığımız adımların doğru yönde olduğunu teyit ediyor ve şirketimiz için mobil pazarda daha güçlü bir konumlanma öngörmek adına bize cesaret veriyor." dedi.

Önal, 2020 yılını 1,5 milyon Tivibu Ev abonesiyle pazarda ikinci oyuncu olarak tamamladıklarını söyledi.

Zengin içerik ve yenilikçi özelliklerle Türkiye'nin lider dijital TV/OTT platformunu oluşturmaya odaklandıklarını belirten Önal, "2021, TV ürünümüz için geçiş ve değişim yılı olacak." dedi.

"İştiraklerimizle Türkiye için değer üretiyoruz"

Türk Telekom CEO'su Önal, dijital ürün gelirlerini 2020'de yıllık bazda yüzde 48 artırmayı başardıklarını söyledi.

Online kanallardan elde ettikleri satış gelirlerinin 2020'de yıllık yüzde 50 arttığını aktaran Önal, "Online kanallar üzerinden TL yüklemesi ve fatura ödemeleri ise aynı dönemde yıllık yüzde 71 arttı. Bireysel segmentte bankalar dahil dijital kanallar üzerinden tahsilatların payı yıllık 5 puan artarak 2020'de yüzde 77'ye yükseldi." dedi.

2020'de iştiraklerin de gruba katkılarını net biçimde ortaya koyduğunu ifade eden Önal, "Grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'ın grup dışı gelirleri toplamı 2020'de yıllık yüzde 56 büyüme kaydetti. İştiraklerimizin Türkiye için değer üreten ve bu değerin karşılığını ülke ekonomisine yansıtan bir noktaya gelmesi bizleri gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

"Halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyüme"

Ümit Önal, 2020 yılında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, "Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük." dedi.

Aynı dönemde operasyonel gelirlerin ve sabit genişbant segment gelirinin sırasıyla yüzde 17,2 ve yüzde 25 arttığını aktaran Önal, şöyle devam etti:

"Konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), güçlü gelir büyümesi ve disiplinli faaliyet gider yönetimini yansıtarak yıllık yüzde 19 arttı. Yıl sonu öngörümüzün de üzerinde, 13,2 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 46,8 oldu. 2020 yılında net kar, yıl boyunca süren elverişsiz kur hareketlerine rağmen yıllık yüzde 32 artışla son 12 yılın en yüksek yıllık değeri olan 3,2 milyar TL'ye yükseldi. Yıl boyunca güçlü nakit akışı sağlamaya ve borçluluk oranımızı düşürmeye odaklandık. Bu konuda önceden beri attığımız istikrarlı adımlarla, yabancı para net kısa pozisyonumuzu yılın son çeyreğinde uzun döviz pozisyonuna çevirmeyi başardık. Yıl sonu itibarıyla 46 milyon dolar uzun döviz pozisyonumuz bulunuyor."

Türkiye'nin dijital dönüşümünde liderliklerini sürdürürken ülkenin verisini koruyarak ulusal güvenliği sağladıklarını aktaran Önal, "5G, yapay zeka, IoT ve yeni nesil şehirler gibi üstün teknolojileri ülkemizin yarınlarını şekillendirmek için odak olarak belirledik." dedi.

"Hissedarlarımıza değer katmayı sürdürüyoruz"

Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümü için son 15 yılda 17,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti. Dünyada gelirlerine oranla en yüksek yatırım harcaması yapan telekom operatörleri arasında olduklarına işaret eden Önal, "2020 yılı yatırımlarımız, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 6,7 milyar TL'yi buldu." dedi.

Önal hissedarlara karşı sorumlulukların bilincinde olduklarını ifade etti.

Şirketin sağlam finansal duruşuna güvendiklerini dile getiren Önal, "Bunun bir göstergesi olarak yönetim kurulumuz, 2020'de uygulanan geçici temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtılamayan ve 2019 yılı net dönem karının yüzde 25'ine tekabül eden 601 milyon TL'nin geçmiş dönem karlarından dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verdi. Böylelikle hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

2021 yılı öngörüleri

Türk Telekom CEO'su Önal, 2020'de iki kere yukarı yönlü revize ettikleri yıl sonu hedeflerini aştıklarını söyledi.

2021'de yine sabit genişbantın kendini göstereceği, mobilde ise normalleşmeyle birlikte 2020'ye kıyasla daha iyi sonuçların destekleyeceği bir büyüme beklediklerini ifade eden Önal, "2021 yılı için yaklaşık yüzde 14 gelir büyümesi, yaklaşık 15 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 7,7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz." dedi.