Türk TIR şoförleri İran'da mahsur kaldı

Türkmenistan'ın koronavirüse karşı güvenlik gerekçesiyle İran sınırını kapatmasıyla, çok sayıda Türk TIR şoförü Lütbüabad'da mahsur kaldı. Türkiye'ye dönmek isteyen sürücüler devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Türkmenistan'ın koronavirüs tehlikesi nedeniyle sınırlarını kapatması büyük bir krize neden oldu. Türkiye'den Kazakistan'a uluslararası karayolu taşımacılığı yapan Türk TIR sürücüleri, İran'ın Türkmenistan sınırındaki Lütfabad şehrinde mahsur kaldı. Sürücülerin Türkiye geri dönmek istediği ancak İran'ın bunu engellediği öne sürüldü. İran'da Lütfüabad, Serahs ve Pol Sınır Kapısı'nda bine yakın tır şoförünün mahsur kaldığı öğrenildi.

Türk sürücüler, devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Tahran ve Meşhed Türkiye Büyükelçilikleri'nin yarına kadar görüşmelerini sürdüreceği belirtildi. Sürücülerin yakıt ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı, hastalık korkusuyla çarşıya çıkamadıkları bildirildi. Sürücüler, kendileri için Habur sınır kapısının geçici olarak açılmasını istiyor.