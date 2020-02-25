  • BIST 114.789
  • Altın 324,379
  • Dolar 6,1174
  • Euro 6,6396
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Türk TIR şoförleri İran'da mahsur kaldı

Türkmenistan'ın koronavirüse karşı güvenlik gerekçesiyle İran sınırını kapatmasıyla, çok sayıda Türk TIR şoförü Lütbüabad'da mahsur kaldı. Türkiye'ye dönmek isteyen sürücüler devlet yetkililerinden yardım bekliyor.
Türk TIR şoförleri İran'da mahsur kaldı

Türkmenistan'ın koronavirüs tehlikesi nedeniyle sınırlarını kapatması büyük bir krize neden oldu. Türkiye'den Kazakistan'a uluslararası karayolu taşımacılığı yapan Türk TIR sürücüleri, İran'ın Türkmenistan sınırındaki Lütfabad şehrinde mahsur kaldı. Sürücülerin Türkiye geri dönmek istediği ancak İran'ın bunu engellediği öne sürüldü. İran'da Lütfüabad, Serahs ve Pol Sınır Kapısı'nda bine yakın tır şoförünün mahsur kaldığı öğrenildi.

Türk sürücüler, devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Tahran ve Meşhed Türkiye Büyükelçilikleri'nin yarına kadar görüşmelerini sürdüreceği belirtildi. Sürücülerin yakıt ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı, hastalık korkusuyla çarşıya çıkamadıkları bildirildi. Sürücüler, kendileri için Habur sınır kapısının geçici olarak açılmasını istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar'dan kritik görüşme25 Şubat 2020 Salı 08:13
  • Hafter'e savaş suçu davası25 Şubat 2020 Salı 07:12
  • Neyrab muhaliflerin eline geçti25 Şubat 2020 Salı 06:11
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm zararlar karşılanacak25 Şubat 2020 Salı 06:00
  • İşte tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ifadesi25 Şubat 2020 Salı 04:16
  • Doğu Türkistan'da gıda alışverişine izin verilmiyor25 Şubat 2020 Salı 02:20
  • Maçta kalp krizi geçiren Nursal Bilgin hayatını kaybetti25 Şubat 2020 Salı 02:15
  • Dönere hijyen ve güvenilirlik sertifikası geliyor24 Şubat 2020 Pazartesi 17:17
  • Sahte tüccardan çiftçilere milyonluk vurgun24 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
  • Okul servisi sürücüsü alkollü çıktı!24 Şubat 2020 Pazartesi 16:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti