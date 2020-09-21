Türk tiyatrosunda Kavuk geleneği nedir? Türk tiyatrosunda Kavuk geleneğini kim başlatmıştır?

Türk tiyatrosunda kavuk geleneği bildiğimiz kadarıyla Kavuk’u Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin’e devretmesi ve Rasim Öztekin’in de Şevket Çoruh’a devretmesiyle geleneğin devam ettiğini görüyoruz. Peki, Türk tiyatrosunda Kavuk geleneğini kim başlatmıştır? Kavuğu hikayesi ne? Kavuğun kaç sahibi var? Kavuğun önceki sahipleri kim? Gelin birlikte bakalım.

Türk tiyatrosunda Kavuk geleneğini kim başlatmıştır? Kavuğu hikayesi ne?

Türk tiyatrosunda kavuk geleneği Tiyatromuzdaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.

Kavuğun kaç sahibi var? Kavuğun önceki sahipleri kim?

Kel Hasan Efendi

İsmail Dümbüllü

Münir Özkul

Ferhan Şensoy

Rasim Öztekin

Şevket Çoruh

Kel Hasan Efendi Kavuk’u öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye devretmişti. İsmail Dümbüllü ise bir dönem geleneksel tiyatro ile ilgilenen sinema sanatçısı Münir Özkul'a devretmişti. Dümbüllü, Özkul’u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu’nda. ‘ Kanlı Nigar ’ piyesindeki ‘ Kavuklu ’ rolünde izlemişti. 1968 yılında Özkul’un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk’u devretmişti.

Özkul ise Kavuk’u 1989 yılında Ferhan Şensoy'a devretmişti.

Rasim Öztekin kavuğu, Ferhan Şensoy'dan “Bu çok önemli bir şey. Yani bu işin 'Nirvana'sı denilebilir. Çok onurlu bir şey. Aynı zamanda da bir o kadar sorumluluk taşımam gereken bir şey." sözleriyle almıştı.

Günler geçti ve kavuğun 6’ıncı sahibine sıra geldi. Rasim Öztekin kavuğu kime vereceği merak konusu olmuştu. Kavun sahibi 6’ıncı isim ise Şevket Çoruh oldu.