Türk ürünleri 'lojistik merkezleri' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik merkezlerini Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu'daki stratejik bölgelerde kurmayı planladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, ihracatçıların tedarik ve dağıtım zincirlerinin verimliliklerini artırarak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en etkin yoldan ulaştırılmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, bu kapsamda önemli pazarlarda ihracat performansını artıracak gerekli altyapı olanaklarını oluşturmanın Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bu hedef doğrultusunda yurt dışı lojistik merkezleri (YDLM) kurulması yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın da 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Karar uyarınca iş birliği kuruluşlarının YDLM'nin faaliyete geçirilmesine yönelik gerçekleştirecekleri kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin 5 milyon dolar, açtıkları birimlerin kira, komisyon ve kullanım giderlerinin yıllık 3 milyon dolar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri ve istihdam harcamalarının yıllık 700 bin dolar desteklenebileceğini bildiren Pekcan, bu merkezlerde yer alacak kullanıcıların gümrükleme, envanter yönetimi, depolama gibi lojistik giderleri için ise yıllık 100 bin dolar destek sağlanacağını kaydetti.

Bakanlıkça kapsama alınan lojistik merkezlerinin 5 yıl süresince destekleneceğine işaret eden Pekcan, son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara 5 yıla kadar ilave süre verileceğini, toplam destek süresinin ise 10 yılı geçemeyeceğini belirtti.

Stratejik bölgelerde kurulacak, rekabet gücünü artıracak

YDLM'lerin, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetleri sunan alanlardan oluşmasının hedeflendiğini aktaran Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik merkezlerini, Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu'daki stratejik bölgelerde kurmayı planlıyoruz. Lojistik merkezleriyle Türk ürünleri yeni pazarlara daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Türkiye'nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak bu merkezlerimiz birer dağıtım merkezi görevini üstlenecek ve bu merkezler ile söz konusu bölgelere yönelik olarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. En kısa sürede kurmayı amaçladığımız lojistik merkezlerini, ihracatçılarımızın talep ve ihtiyaçları çerçevesinde hizmet verebilecek şekilde tesis edeceğiz."

"YDLM'ler e-ihracatın geliştirilmesinde önemli rol oynayacak"

Başarılı bir e-ticaret stratejisinin temelini, rekabetçi fiyatların yanı sıra etkin bir lojistik hizmeti sunulmasının da oluşturduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, lojistiğin, e-ticarete yönelik stratejik fiyatlandırma ve müşteri memnuniyetinde de kilit rol oynadığını belirtti.

Ruhsar Pekcan, bu kapsamda yurt dışında kurulması planlanan lojistik merkezlerde Türk e-ticaret girişimlerinin lojistikle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri birçok konuda hizmet ve destek sağlanmasının öngörüldüğünü de kaydederek, "Ayrıca, YDLM'ler küresel ticarette payı hızla artan e-ticaret girişimlerinin lojistik imkan ve kabiliyetlerini artırarak, başarılı birer yatırıma dönüşmesinde önemli bir role sahip olacak. Bu açıdan YDLM'ler dijitalleştirilmiş çözümlerle aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.