Türk vatandaşlığı AVM'lerde satışa sunuldu

Türk vatandaşlığı artık AVM'lerde Arapça ve İngilizce yazılı reklam afişi ile satışa sunuldu.

Türkiye’de yabancılara konut satışı ile vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik düzenleme son yıllarda kamuoyunda tartışma konusu. Geçtiğimzi yıl yapılan düzenleme ile 250 bin dolar karşılığında konut veya gayrimenkul satın alan yabancıların Türk vatandaşı olabilmesinin yolu açılmıştı.

Yabancılara gayrimenkul satışı yapan firmaların ihracatçı sayılmasının da talep edildiği düzenleme sonrası AVM’lerde vatandaşlık satışına ilişkin reklam bilbordlarının yer aldığına dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Twitter'da bir vatandaşın paylaştığı görsele göre, Arapça ve İngilizce yazılı reklam afişi İstanbul Kadıköy’deki bir AVM’de stand olarak konmuş gözüküyor. Reklamda, “Kadıköy Yenitepe’de yatırım yap, Türk vatandaşlığını kap” ifadesi yer alıyor.