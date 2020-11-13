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Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.
Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş eğitimi, TCG GEMLİK fırkateyni ile İngiliz gemisi HMS ALBION arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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