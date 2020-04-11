  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin, İdlib meselesini görüştü.
Türk ve Rus dışişleri yetkilileri İdlib'i görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus mevkidaşı Sergey Verşinin'in telefonda görüştükleri bildirildi.

Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndi11 Nisan 2020 Cumartesi 10:02
  • Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı için tarih verdi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:59
  • "Koronavirüs sürekli mutasyona uğruyor ve 3 koldan saldırıyor"11 Nisan 2020 Cumartesi 09:40
  • İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor11 Nisan 2020 Cumartesi 09:39
  • İtalya, karantina önlemlerini uzattı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Rüştü Reçber koronavirüsü yendi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
  • Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı patladı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:34
  • O iddialara Ankara Valiliğinden açıklama geldi: Devam edilmektedir11 Nisan 2020 Cumartesi 09:29
  • Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 370 bini aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 09:26
  • Yoğun bakımdan çıkan Boris Johnson ilk kez görüntülendi11 Nisan 2020 Cumartesi 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti