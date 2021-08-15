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Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı

Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde yaptığı 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yüzde 32'si Rusya'ya gerçekleştirildi.
Türk yaş meyve sebzesi bu yılın ilk 7 ayında en fazla Rusya'ya satıldı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 20 artarak 1 milyar 638 milyon dolar oldu.

Bu dönemde gerçekleştirilen ihracatın yüzde 32'sine denk gelen 526 milyon 818 bin dolarlık kısmı Rusya'ya yapıldı.

Geçen yıl söz konusu dönemde Rusya'ya gerçekleştirilen 463 milyon 508 bin dolarlık dış satım, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde Rusya'ya 705 bin 182 ton yaş meyve sebze satıldı.

İhracatta Rusya'yı 186 milyon 496 bin dolarla Almanya, 141 milyon 120 bin dolarla Romanya, 132 milyon 287 bin dolarla Irak, 91 milyon 177 bin dolarla Ukrayna takip etti.

"Tek bir pazara ve ülkeye bağımlı kalmak istemiyoruz"
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İhracatın büyük kısmının Rusya'ya yapıldığını aktaran Sin, şunları kaydetti:

"En fazla ihracatı Rusya'ya yapıyoruz. Yeni pazarlar bulma peşindeyiz. Bu süreç ve devamlılık işidir. Mesela Çin ile bir diyaloğumuz var. Bir ülkeye ihracat yapabilmeniz için iki ülke arasında zirai karantina anlaşmalarının bitmiş olması lazım. Uzak Doğu pazarı bizim hedef pazarlarımız arasında, Çin, Endonezya, Singapur, Güney Kore... Bu pazarlara da kısmen bir ihracatımız var. Bunun üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Devamlı ilgili bakanlıklarımızla, yurt dışı temsilciliklerimizle diyalog halindeyiz."

Sin, yaş meyve sebze konusunda Türkiye'de ciddi bir üretimin olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman tek bir pazara ve ülkeye bağımlı kalmak istemiyoruz. Dünyadaki gelişmeler zaman zaman değişebiliyor, yani siz bir pazara mahkum olduğunuzda jeopolitik gelişmelerin, siyasi gelişmelerin etkileri, sıkıntıları olabilir. Hükümetin de yeni pazarlar, fuarlar bulma, ticaret heyeti oluşturma konularında desteği var. Uzak Doğu, Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği dahil devamlı arayış içerisindeyiz."

Yılın ilk 7 ayında en çok yaş meyve sebze ihraç edilen ülkeler
Türkiye'nin, ocak-temmuz döneminde en çok yaş sebze meyve ihracatı yaptığı 5 ülke ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışı şöyle oluştu:

Ülke    
Ocak-Temmuz 2020 (Dolar)

Ocak-Temmuz 2021 (Dolar)    Değişim (yüzde)
Rusya Federasyonu    463.508.082    526.818.572    14
Almanya    163.319.546    186.496.483    14
Romanya    106.604.945    141.120.166    32
Irak    83.771.300    132.287.687    58
Ukrayna    86.692.652    91.177.283    5

Kaynak: Haber Kaynağı
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