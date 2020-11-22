  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 7 °C
»

'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Mardin'de onur günü etkinlikleri kapsamında "Türk Yıldızları" gösteri uçuşu ve çizdikleri ay yıldız beğeniyle izlendi.
'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Mardin'in onur günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

Öğle saatlerinde 7 uçaktan oluşan tim, Mardin semalarında Türk bayrağının sembolü ay yıldızı çizdi, vatandaşları selamladı.

Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterileri, tarihi yapılarla güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 30 dakika süren Türk Yıldızları'nın gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve fotoğraf sanatçıları, tarihi yapıların ve evlerin damında cep telefonu ve kameralarıyla etkinliği kaydetti.

Etkinliği izleyen fotoğrafçı Mustafa Erkar, "Güzel bir moral oldu. O kadar zevk aldık ki, çok kısa sürdü. Bilmiyorum belki uzun oldu ama bizim için kısa sürdü.'' dedi.

Vatandaşlardan Mert Sarıyıldız da ''Çok güzel, çok keyifliydi. Pilotları tebrik ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'lilere: Çocuk hırsızları22 Kasım 2020 Pazar 16:26
  • Bakan Soylu'nun Yüksekova isteğine Bakan Pakdemirli'den yanıt: Hemen ilgilenelim22 Kasım 2020 Pazar 16:24
  • Irak'ın kuzeyinde 2, Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi22 Kasım 2020 Pazar 16:19
  • Huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evlerine Kovid-19 tedbirleri genelgesi22 Kasım 2020 Pazar 15:23
  • Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim22 Kasım 2020 Pazar 14:46
  • Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı22 Kasım 2020 Pazar 14:45
  • Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe22 Kasım 2020 Pazar 14:05
  • Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı22 Kasım 2020 Pazar 14:02
  • Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi22 Kasım 2020 Pazar 14:02
  • Bina yıkıldı, altından tarihi eserler ortaya çıktı22 Kasım 2020 Pazar 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti