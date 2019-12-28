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TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açılıyor

Bakan Dönmez: "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız"
TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez uzun sürede gündemde olan TürkAkım'ı ve yerli otomobil ile ilgi önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanı Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;

"8 OCAK'TA AÇIYORUZ"

TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız

"PİYASAYA ÇIKACAK ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ALTYAPI SIKINTIMIZ YOK"

Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor

Ben 'Elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız. 2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak.

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