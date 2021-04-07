  • BIST 1.409
  • Altın 456,459
  • Dolar 8,1594
  • Euro 9,6837
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu yıl 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının 30 Nisan'a kadar YEE internet sitesi üzerinden yapılacağını duyurdu.
Türkçe Yeterlilik Sınavı başvuruları 30 Nisan'a kadar yapılabilecek

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yılda 3 kere düzenlenen sınav, yurt dışındaki YEE merkezleri ile Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılıyor.

Türkçeyi ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğrenenlerin seviyesini ölçmek için yapılan TYS'ye 16 yaş üzeri herkes katılabiliyor.

Üç oturumda gerçekleşen TYS'de okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerine yönelik sınav yapılırken, sınav sonuçları katılımcıların Türkiye'deki üniversitelere kabullerini de kolaylaştırıyor. Bu sınavda Türkçe Yeterlilik Belgesi alan öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Aynı belge, Türkiye'de veya uluslararası şirketlerde çalışmak, tercümanlık yapmak veya Türkçe öğretmeni olmak isteyenler için de avantaj sağlıyor.

İlk olarak 2013'te gerçekleşen ve bugüne kadar 45 ülke ile 59 sınav merkezinde 15 binin üzerinde kişi katıldı.

Bu yıl 29 Mayıs'ta yapılacak sınav için başvurular 30 Nisan'a kadar devam edecek.

Başvurular sinav.yee.org.tr üzerinden yapılacak, sınavla ilgili bilgilere ise tys.yee.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan PISA TIMSS ve PIRLS açıklaması01 Nisan 2021 Perşembe 13:19
  • Vali resmen açıkladı: Yüksek riskli kentte yüz yüze eğitim kararı30 Mart 2021 Salı 14:07
  • MEB: Valilikler, farklı bir karar almadıkça okullar yüz yüze eğitimde mevcut uygulamaya devam edecek30 Mart 2021 Salı 09:47
  • Erzurum Atatürk Üniversitesi, akademisyen alacak27 Mart 2021 Cumartesi 11:05
  • Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli 26 Mart 2021 Cuma 10:12
  • Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim esastır25 Mart 2021 Perşembe 11:00
  • Çankaya Üniversitesi özel güvenlik hizmeti alacak25 Mart 2021 Perşembe 10:33
  • Kızılay’dan ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye malzemesi desteği20 Mart 2021 Cumartesi 14:37
  • Öğrencilere ders vermek için yola çıkan öğretmenler tipide mahsur kaldı, köylüler kurtardı19 Mart 2021 Cuma 16:00
  • Datça'da, yüz yüze eğitimde yeni dönem17 Mart 2021 Çarşamba 21:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti