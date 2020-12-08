Turkcell Genel Müdürü Erkan: Dijital dönüşümde öncü olmaya devam edeceğiz

Turkcell Genel Müdürü Erkan, "Pandemi sürecinde daha da önem kazanan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş, online eğlence ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz." dedi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020'de sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıldan beklentilerini paylaştı.

Pandemi sürecinin, gelecekte gündelik hayata girmesi beklenen pek çok teknolojik yeniliği 5-10 yıl öne çektiğini anlatan Erkan, şirketlerin dijital dönüşümünün de hızlandığını söyledi.

Erkan, bu dönemde teknolojinin yanı sıra telekom sektörünün de ne kadar kritik ve stratejik olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, "Lojistikten sağlığa, enerjiden perakendeye ve eğitime kadar bütün sektörler bir anda uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, uzaktan sağlık, uzaktan eğlence ve oyun gibi çok konuşulan kavramlarla karşı karşıya kaldı. Teknolojik ihtiyaçlar çok net ortaya çıktı. Bu nedenle ben bugün Turkcell'de aktif olarak kullandığımız yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi teknolojilerin yakın dönemde daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Finans sektöründe de pandeminin ardından ciddi bir dijital dönüşüm gerçekleştiğine işaret eden Erkan, Turkcell'in bu konulara hazır yakalandığını, önceden çalışılması halinde bu tür krizlerin faydaya çevrilebildiğini kaydetti:

Erkan, yakın gelecekte telekom sektörünün müşterisine sadece konuşma ve internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşeceği öngörüsünde bulunarak, şunları ifade etti:

"Turkcell olarak bu noktada sektörümüze örnek oluşturan bir şirket konumundayız. Bugün sunduğumuz dijital servislerden techfin çözümlerimize kadar pek çok farklı alanda müşterilerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Pandemi döneminde, 'TV+ Ready' teknolojimiz, BiP Meet adını verdiğimiz çoklu görüntülü görüşme platformumuz ve Lifebox Transfer dosya paylaşımı uygulamamıza ilişkin çalışmalar yaptık. İnsanların evlerinden kaliteli ve hızlı bağlantıya ihtiyaç duydukları bu dönemde, fiber hızında kablosuz erişim teknolojisi sunduğumuz Superbox ürünümüz talep patlaması yaşadı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncü olmaya devam ederken, pandemi sürecinde daha da önem kazanan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş, online eğlence ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz."

"Veri merkezlerimizin kapasitesi 40 bin metrekareye ulaşacak"

Murat Erkan, Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalmasının kritik önem taşıdığını belirterek, pandemi öncesi, teknoloji ve telekomünikasyon sektörüne de sıçrayan ticaret savaşlarının temelinde veri güvenliği ve verinin nasıl kullanıldığının olduğunu söyledi.

Turkcell'in "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" sloganını anımsatan Erkan, şunları kaydetti:

"ABD'de dışişleri bakanı 'Bizim verilerimiz Çin teknolojileri ile güvende değil' açıklamasını yaptı. Peki bizim verilerimiz nasıl ve hangi teknoloji ile güvende? Bu noktada yerli ve milli teknolojiler, verilerin ülke içinde kalması herkes için çok önemli. Bu bizim 4-5 yıldır söylediğimiz bir konu. Buna inanarak da Türkiye'nin hem yerlilik hem de teknolojik anlamında en büyük veri merkezlerini inşa ettik. Dördüncüsünü de çok yakında açacağız. Kapasitemiz de her biri 10 bin metrekareden toplamda 40 bin metrekareye ulaşmış olacak. Bu bir öngörünün eseri, işin bu noktaya vuracağını öngördüğümüz için bu çalışmaları yaptık. Bugün gencinden yaşlısına kadar herkes biliyor ki veri çok önemli. Bu verileri kullanarak her türlü ticari, ekonomik ve siyasi aksiyonlar alınabiliyor. Bizim verimize sahip çıkmamız lazım. Bu yönde de atılımları çok destekliyorum, çünkü inandığımız bir konu."

Erkan, veri güvenliğinin ticari açıdan da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ülke verileri kullanılarak bizi zor durumda bırakabilirler. Buradan oluşan faydayı ülkede tutmak yerine, tamamen dışa kaydırmak gibi bir risk var ki bu da ticari olarak bizi handikaplı bir duruma sokar." ifadelerini kullandı.

Turkcell'in yeni ürünleri hızla hayata geçirmesinde veri merkezlerinin etkili olduğunu anlatan Erkan, bu anlamda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını, yerli dijital servislerin ihracatına da başladıklarını dile getirdi.

"Turkcell'in hedefleri değişmedi, TVF tarafından da desteklenir hale geldi"

Turkcell Genel Müdürü Erkan, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell hisselerini devralmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"TVF, Turkcell'e yatırım yapmak zorunda değildi, çünkü Turkcell bir kamu şirketi değildi. Türkiye'den global değerler çıkarmak üzerine bir misyonu olan TVF'nin Turkcell'deki mevcudiyeti de Turkcell'in hedeflerine inanmasının bir sonucu. Dünyadaki birçok varlık fonu şirketi de bunu yapıyor ve potansiyeli yüksek şirketlere yatırım gerçekleştiriyor. Buradaki amaç şirketleri kamulaştırmak ya da batan bir şirketi kurtarmak değil, Turkcell zaten hem finansal hem de operasyonel olarak çok güçlü bir pozisyonda. Dolayısıyla TVF yatırımını şöyle okumak lazım, finansal ve operasyonel olarak güçlü bir şirketin yönetim yapısını sadeleştirerek buradaki hızlanmayı sağlayacak aksiyonlar almasını sağlamak... Turkcell'in sermaye ve hisse yapısını yatırımcı olan herkes çok karmaşık buluyordu. Ben bile şirketin üst düzey yöneticisi olarak sahiplik yapısını anlatmakta zorluk çekiyordum. Şimdi çok basit bir yapıyla geldik. Dolayısıyla Turkcell'in bundan sonra atakları, yatırımları, global bir marka olma ve küresel markalar çıkarma konusundaki gidişatı daha fazla hızlanacaktır. Bunun da önce ülkeye sonra da paydaşlara ve hissedarlara pozitif katkısı olacaktır."

Yeni dönemde Turkcell'in hedeflerinin değişmediğini, tam tersine bu hedeflerin TVF tarafından da desteklenir hale geldiğini vurgulayan Erkan, şirketin yönetim takımı olarak hedefler doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

"Yeni nesil dijital ödeme çözümleri de büyük fırsatlar barındırıyor"

Murat Erkan, Turkcell'in gelecek dönem hedeflerinden bahsederek, "Bizim stratejilerimiz çok net. Dijital servislerde büyüyeceğiz, dijital servislerimizin ihracatını hızlandıracağız. Üç stratejik odak alanımız olan tech-fin, dijital iş çözümleri ve dijital servislerde şimdiye kadar epey mesafe kaydetmiş olmamız 2021 hedefleri için bize büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.

Dijital finansta ve fintech işlerinde de düzenlemelerin yavaş yavaş oturduğunu belirten Erkan, bu alanlarda da hızlanacaklarını bildirdi.

Erkan, pandemi sürecinin yarattığı zorlukların 2021'de gittikçe uzaklaşacağını öngördüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"İkinci yarıda tahmin ediyorum pandemiden ziyade ülkemizin büyümesini konuşacağız. Bunu yapacak nokta da şirketler... Şirketlerin dijital dönüşümü de 2021'de hızlanacak. Bu hızlanma da dijital iş çözümlerimizde bize ciddi fayda sağlayacak. Uluslararası tarafta yatırımlarımızın olduğu ülkelerde de 2021'de benzer şekilde pandemi etkilerinin azalıp, işlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yeni nesil dijital ödeme çözümleri büyük fırsatlar barındırıyor. Yaşadığımız hızlı dijitalleşme dönüşümü aynı zamanda siber güvenlik konusunda bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Bu alan da hem bireylere hem kurumlara sunacağımız yeni çözümlerle katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Gelecek yıl müşteri odaklarının da değişmeyeceğine değinen Erkan, her yıl 1 milyon müşteri kazanma hedefleri doğrultusunda motivasyonlarını koruyacaklarını vurguladı.

"Uluslararası operasyonlarımızdan memnunuz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandeminin bütün ülkeleri etkilediğini, Ukrayna, Kıbrıs ve Belarus operasyonlarının da ilk zamanlarda bundan payını aldığını ifade etti.

İştiraklerinden en büyüğünün Ukrayna'da olduğunu, bu ülke ekonomisinin pandemiden etkilense de son 1 yıldır yapılan anlaşmalarla iyiye gittiğini belirten Erkan, Belarusta ise zor bir seçim döneminin ardından geçiş süreci yaşandığını, yine de Belarus'a inandıklarını ve buraya yatırım yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Erkan, baktıklarında Kıbrıs'ın kağıt üzerinde en zor operasyon yeri olduğunu aktararak, "Ülke ekonomisinde öğrenci ve turist ana lokomotif konumunda. Bu yıl pandemiden ötürü ne turist ne de öğrenci geldi. Bu da zorladı tabii ama buna rağmen Kıbrıs operasyonlarımız mevcut koşullara göre süreci iyi yürüttü." dedi.

Uluslararası operasyonlarından memnun olduklarını dile getiren Erkan, "3. çeyrekte Ukrayna, Belarus ve KKTC operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon liraya yükseldi. Bu hızlı büyümede, Turkcell'in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetimi etkili oldu." şeklinde konuşmasını tamamladı.