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Turkcell GranFondo İzmir'de başladı

Türkiye'de sporun en büyük destekçilerinden Turkcell'in, Türk bisikletine yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi heyecanı İzmir’de başladı.
Turkcell GranFondo İzmir'de başladı

Yaklaşık 1500 bisikletsever, İzmir Valiliği'nin desteğiyle Konak Meydanı'ndan pedalları çevirdi. Rekor sayıda engelli katılımcının ilk kez yer aldığı Turkcell GranFondo İzmir’de görme engelli bisikletçiler önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleri ile yarıştı. Yarış gelirinin ise Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için bursa dönüşeceği açıklandı. 57 ve 105 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Konak'tan start aldı. 

Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı’nda buluşacak. Turkcell GranFondo İzmir’de ilk kez bedensel engelli sporcular için de yarış gerçekleştirildi. Rekor sayıda engellinin yer aldığı organizasyonda görme engelli bisikletçiler önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle Turkcell GranFondo İzmir Yol Bisikleti Yarışı’nda yer aldı. Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönüşürken, ayrıca afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

ÖZBAYRAK: "ÇOK ÖZEL ORGANİZASYON"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar çok güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi. Özbayraktar, "Bugün Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesinde, İzmir'deyiz. Bu güzelliklere güzellik katan çok şey var. Paralimpik sporcularımız var, güzel inanlar bugün çok önemli sosyal fayda için pedallayacaklar, eğitim için pedallayacaklar. Orman yangınlarında ve sellerde zarar gören ailelerin çocukları için pedallar çevriliyor. Biz Türk insanı bir araya geldiğimiz zaman çok güzel şeylere imza atıyoruz. Bugün de çok güzel bir örnek sergileyeceğiz" dedi.

"Rekor seviyede bir katılım var" diyen Özbayraktar, "İsim sponsoru olduğumuz bu organizasyona ilk İstanbul'da yaptık şimdi ikinci ayağını İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Ben bunun her geçen yıl artacağını düşünüyorum. Tandem bisikletle görme engelli sporcularımız da bu rüzgarı hissedecekler. Hep birlikte keyifli bir gün geçiriyoruz. Biz Türkiye'nin Turkcell'i olarak birçok spor organizasyonuna sponsor oluyoruz. Bisiklet sürdürülebilirliği destekleyen, hareket etmeyi destekleyen ve insanların sağlıklı yaşamasını destekleyen bir spor. Bisikleti çok önemsiyoruz, inşallah bu sporu geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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