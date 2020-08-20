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Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin

BTK, Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.
Turkcell'de hisse devrine BTK'den izin

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu yüzde 51'lik hissenin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF BTIH) ile IMTIS Holdings'e devredilmesine izin verdi.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile ilgili Turkcell Holding AŞ adına Hasan Tuvan Yıldırım'ın yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Çukurova Telecom Holdings Limited ve Telia Finland'ın, Turkcell Holding'de sahip oldukları hisselerin tamamını, TVF BTIH'ye satma hususunda anlaşmaya vardığı anımsatıldı.

İşlemin tamamlanmasıyla Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ hisselerinin yüzde 26,2'sine TVF BTIH'ın ve yüzde 24,8'ine IMTIS Holdings'in sahip olacağı öngörüsüyle BTK'ya Turkcell'in bir başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, BTK'nın şu kararına yer verildi:

"Turkcell Holding AŞ'nin Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu yüzde 51 oranındaki hissenin, ilgili mevzuat çerçevesinde hisse devrine ilişkin yürütülecek işlemler sonucunda; Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden yüzde 26,2'sine tekabül eden kısmının şirkette kontrol unsurunu sağlayacak şekilde Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin hisselerinden yüzde 24,8'ine tekabül eden kısmının IMTIS Holdings'e ait olacak şekilde devrine izin verilmesi hususlarına oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, Ukrayna Rekabet Kurulu'nun da TVF BTH'ye, Turkcell Holding AŞ hisselerini devralmasına ve Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ üzerinde kontrol sahibi olmasına onay verdiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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