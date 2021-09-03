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Turkcell’den okula dönüşe özel kampanya

Turkcell, elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da ve bin 300 mağazasında, çocukların ve ebeveynlerin ‘okula dönüş’ döneminde ihtiyaç duydukları yüzlerce üründe cazip avantajlar sunduğunu duyurdu.
Turkcell’den okula dönüşe özel kampanya

Turkcell, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ‘okula dönüş’ kampanyaları düzenlediğini duyurdu.

143 ÜRÜNDE YÜZDE 40’A VARAN İNDİRİM

Turkcell Pasaj’da 10 Eylül’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, aralarında tablet ve bilgisayardan anne-çocuk ürünlerine, kişisel bakım ürünlerinden aksesuarlara kadar 7 farklı kategoriden seçilmiş 143 üründe yüzde 40’a varan indirimler sunuluyor. Kampanyaya www.turkcell.com.tr/pasaj üzerinden ya da Dijital Operatör uygulaması ile ulaşılabiliyor.

Turkcell Pasaj, müşterilerine seçili kredi kartına taksit ya da tarife faturalarına ekleme gibi farklı ödeme seçenekleri veriyor. Platformda ücretsiz kargo ve hızlı teslimat fırsatlarıyla satışa sunulan ürünler yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor.

MAĞAZALARDA 2 YENİ KAMPANYA

Turkcell’in yurt geneline yayılmış bin 300 mağazasında da ‘okula dönüş’ dönemine özel 2 farklı kampanya olduğu belirtildi. 20 Eylül’e kadar geçerli olan ‘Tablette taksit bizden’ kampanyası kapsamında 6 tablet modelinde Turkcell’e özel 11 farklı fırsat sunuluyor. Seçili modellerde 2 aya varan taksit hediyesi ile bin 239 TL’ye varan indirimler bulunuyor.

2-13 Eylül tarihleri arasında geçerli olan ‘Fırsat Garajı’ kampanyası kapsamında da 5 akıllı telefon, 9 yeni nesil teknoloji ürünü ve 2 PC olmak üzere toplam 16 üründe yüzde 19’a varan indirimler yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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