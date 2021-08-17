Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi.
17 Ağustos 2021 Salı 12:33
Türkeli ilçesine Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi
Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi.
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