Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi.

Türkeli ilçesine Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi

Kastamonu’da sel felaketi dolayısıyla ulaşım yolları kapanan Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileri ile iş makineleri sevk edildi.