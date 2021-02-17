Turkish Cargo, Türkiye’nin ihracatına değer katmaya devam ediyor

Dünyanın en güçlü uluslararası kargo uçuş ağına sahip olan ve kıtalararasında ticaret köprüleri kuran Turkish Cargo, bu gücüyle Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlıyor.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, bayrak taşıyıcı hava kargo şirketinin, Anadolu’nun dört bir yanında, bin bir emekle üretilen ürünleri dünyada 100’den fazla ülke ve 300’den fazla noktaya ulaştırdığı belirtildi.

Salgında ticari ürünlerin yanı sıra dünyanın ihtiyaç duyduğu tüm medikal ekipmanları, ilaçları ve aşıları özenle taşıyan Turkish Cargo'nun ortaya koyduğu başarılı performans ile Türkiye’nin toplam ihracatında önemli bir paya sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Hava kargo markası, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğinde Türkiye’nin ihracat seferberliğine desteğini bu zor dönemde de sürdürdü. TİM ve Turkish Cargo arasında, Aralık 2020’de yapılan anlaşma kapsamında, Türk ihraçatçısı açısından stratejik öneme sahip 28 destinasyon için 50 bin tonluk ek kapasite ve yüzde 30’a varan indirimler yapılarak, Türkiye’nin ihracat seferberliğine ciddi katkılar sağlandı." denildi.

Açıklamada, kampanyanın sadece aralık ayı raporlarına göre ihracat pazarının ilgili hatlarında taşınan kargo miktarında yüzde 47 gibi planlananın çok üzerinde büyüme gerçekleştiği, 400 milyon dolara yakın tutarda yüksek katma değerli ürün ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Türk ihracatçısı için katma değeri yüksek değerli kampanyanın kapsamının genişletildiği aktarılan açıklamada, kampanyanın mart ayı sonuna kadar devam ettirilmesi kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TİM üyelerinin son üç yılda Turkish Cargo’nun katkısıyla yüzde 40’tan yüzde 105’e kadar ihracat artışları gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracatın Türkiye için büyük önem taşıdığına değinen Aycı, "Hava kargo taşımacılığı ekonomik anlamda ülkemize ciddi şekilde katma değer sağlıyor. Örneğin diğer taşıma modlarında yer alan ortalama ürün değerine göre, hava kargo taşımalarında 50 kat daha değerli ürünler yer alıyor. Katma değeri çok yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak, ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor. Bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonuyla müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Ülkemiz ihracatçısının en büyük destekçisi olarak Türkiye’nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana ile Osmaniye'den Japonya’ya Matsutake mantarı taşıyor

Turkish Cargo, ihracata olan katkısını sadece yüksek teknolojili ve katma değerli taşımalar ile değil ürün ayırt etmeksizin gerçekleştiriyor.

Hava kargo markası, Adana ve Osmaniye’nin dağlarında yetişen, Japonya'da ormanların doğal tıbbı olarak kabul edilen matsutake mantarlarını, ilk günkü tazeliğinde Asya ülkelerine ulaştırırken birçok bitki için harika polen taşıyıcısı olan bombus arılarını, Antalya’dan alıp dünyanın bir başka noktasına taşıyor.

Toros Dağı yaylalarında yetişen ve sabahın ilk ışıklarında toplanan Türk kirazları, Turkish Cargo tarafından 3 saatten kısa bir süre içinde Norveç’e taşınarak, ülke genelinde 2 binden fazla markette tüketime sunuluyor. Chester türü Türk böğürtlenleri Dubai, Cidde, Riyad ve Hong Kong’a taşınıyor. Giderek daha önemli bir ihracat ürünü olan incirler, Avrupa ve Asya ülkelerine raf ömürleri özenle korunarak ulaştırılıyor.