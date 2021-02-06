  • BIST 1.527
  • Altın 411,312
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden TurkishCargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçildiği duyuruldu.
Turkish Cargo 'Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı' seçildi

Turkish Cargo, Payload Asia Awards2020'de, ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçilerek, ''Overall Carrier Of Year'' ödülüne layık görüldü.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zorluklara ve kısıtlara rağmen 2020 boyunca operasyonlarına ve iş süreçlerine 7/24 devam eden TurkishCargo, Singapur merkezli Payload Asia’da ''Yılın Hava Kargo Taşıyıcısı'' seçildi.

Küresel salgın nedeniyle dijital platform üzerinden 22 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, 60'tan fazla sektör profesyoneli, havayolları temsilcileri, kargo taşıyıcıları, BT sağlayıcıları, ekspres operatör temsilcileri katıldı.

15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu etkinlikte kazananlar kalite, yenilik, verimlilik, hız, güvenilirlik ve vizyon gibi kriterler esas alınarak, tedarik zinciri uzmanları tarafından gerçekleşen oylama sonucunda belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY (Kargo) Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, şunları kaydetti:

"Bu değerli ödül ve yıl boyunca almış olduğumuz global nitelikli ödüller, hizmet kalitemize, operasyonel mükemmelliğe, yenilikçi ve müşteri beklentilerini aşmaya yönelik standartlarımıza ve sürdürülebilir başarılarımıza işaret eden önemli bir kilometre taşıdır. Küresel anlamda en geniş uçuş ağına sahip olan markamız, kurduğu hava kargo köprüleri ile çok önemli taşımalar gerçekleştirmeye devam edecektir. Turkish Cargo kullandığı ve geliştirdiği yeni teknolojiler, inovatif yaklaşımlar ile daha etkin çözümler üretmekte ve zorlu pandemi sürecinde de başarısını sürdürmektedir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Karaismailoğlu: Çanakkale Köprüsü'yle, yılda 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız05 Şubat 2021 Cuma 12:57
  • Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki düzenleme yapılacak05 Şubat 2021 Cuma 12:56
  • Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı önceki yıla göre 3 kat arttı05 Şubat 2021 Cuma 11:48
  • Trakya'dan geçen yıl 1,38 milyar dolarlık ihracat yapıldı05 Şubat 2021 Cuma 11:39
  • Maden sektörü ocak ayında 353,3 milyon dolarlık ihracat yaptı05 Şubat 2021 Cuma 11:38
  • Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı05 Şubat 2021 Cuma 11:37
  • Katılım finansıyla Türkiye, küresel finans merkezlerinden biri olabilir05 Şubat 2021 Cuma 11:33
  • İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün yapılacak05 Şubat 2021 Cuma 11:33
  • Türkiye'nin tıbbi maske ve kolonya ihracatı geçen yıl 22 kat arttı05 Şubat 2021 Cuma 11:32
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Şubat 2021 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti